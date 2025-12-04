אזרחים רבים התגייסו מיד לאחר התפוצצות פרשת הפצ"רית, במטרה לנסות ולאתר את מכשיר הטלפון שלה. כזכור, גופים רבים אף הציעו סכומי כסף למי שיאתר אותו.

על פי הדיווח בחדשות 12, נועה איתיאל שאיתרה את המכשיר בחוף הצוק והעבירה אותו לידי המשטרה, ניסתה לקבל את סכומי הכסף שהובטחו לה את נתקלה בסירוב.

כעת דווח כי איתיאל הגישה בימים האחרונים תביעה אזרחית באמצעות עורכי דינה אביאל אהרון והלנה בן-גל ובה היא דורשת את הכסף שהובטח לה.

התביעה נשלחה לשלושה גורמים שונים שפרסמו במהלך הדרמה סביב היעלמות הנייד של הפצ"רית לשעבר הצעות פומביות לפרס של עשרות אלפי שקלים, שהלכו ותפחו עד 100,000 שקלים ואף יותר, למי שימצא את המכשיר של תומר-ירושלמי.

ההצעות הופיעו בשידורי רדיו, ברשתות החברתיות ובאתרי חדשות, שם דווח על פרס של 100,000 שקלים למוצא, ובהמשך על הגדלת הפרס לעד 220,000 שקלים מצד אחד המציעים.

כעת טוענת התובעת כי לפתע הופיעו דרישות חדשות שלטענתה לא נאמרו קודם, כמו למשל הטענה שמכשיר הפלאפון היה צריך להימסר קודם לגורם שפרסם את ההודעה והוא יעביר אותו למשטרה.

 