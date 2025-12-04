אזרחים רבים התגייסו מיד לאחר התפוצצות פרשת הפצ"רית, במטרה לנסות ולאתר את מכשיר הטלפון שלה. כזכור, גופים רבים אף הציעו סכומי כסף למי שיאתר אותו.
על פי הדיווח בחדשות 12, נועה איתיאל שאיתרה את המכשיר בחוף הצוק והעבירה אותו לידי המשטרה, ניסתה לקבל את סכומי הכסף שהובטחו לה את נתקלה בסירוב.
כעת דווח כי איתיאל הגישה בימים האחרונים תביעה אזרחית באמצעות עורכי דינה אביאל אהרון והלנה בן-גל ובה היא דורשת את הכסף שהובטח לה.
התביעה נשלחה לשלושה גורמים שונים שפרסמו במהלך הדרמה סביב היעלמות הנייד של הפצ"רית לשעבר הצעות פומביות לפרס של עשרות אלפי שקלים, שהלכו ותפחו עד 100,000 שקלים ואף יותר, למי שימצא את המכשיר של תומר-ירושלמי.
ההצעות הופיעו בשידורי רדיו, ברשתות החברתיות ובאתרי חדשות, שם דווח על פרס של 100,000 שקלים למוצא, ובהמשך על הגדלת הפרס לעד 220,000 שקלים מצד אחד המציעים.
כעת טוענת התובעת כי לפתע הופיעו דרישות חדשות שלטענתה לא נאמרו קודם, כמו למשל הטענה שמכשיר הפלאפון היה צריך להימסר קודם לגורם שפרסם את ההודעה והוא יעביר אותו למשטרה.
מה דעתך בנושא?
53 תגובות
5 דיונים
רוניוס
לא ייאמן איזו גולד דיגרית הבחורה הזאת ! הלוואי ותחוייב בהוצאות משפט מוגדלות של 20,000-30,000 ש"ח בגין ניסיון לעשיית עושק ! כשהתראיינה לאחר מציאת הנייד טענה שתמסור אותו היישר למשטרה...
לא ייאמן איזו גולד דיגרית הבחורה הזאת ! הלוואי ותחוייב בהוצאות משפט מוגדלות של 20,000-30,000 ש"ח בגין ניסיון לעשיית עושק ! כשהתראיינה לאחר מציאת הנייד טענה שתמסור אותו היישר למשטרה ואינה מנסה לעשות כסף עליו או למסור אותו לידיים אחרות כנגד כסף. הבחורה התגלתה במלוא כיעורה הישראלי. איכס !!המשך 19:29 04.12.2025
ח.ל.
בתגובה ל: רוניוס
נכון. אכן סירבה למסור לידיו לאדם שהציע את הכסף. אמרה שהיא אזרחית שומרת חוק ולא מעניין אותה הכסף ושהיא רוצה במו ידיה למסור את המכשיר למשטרה ,אז מה קרה פתאום?23:51 04.12.2025
סיפור מוזר
בתגובה ל: רוניוס
נו ומה הבעיה בכך? דווקא שמסרה למשטרה זה בסדר. אבל זה לא מטוב ליבה. אחרת היו מכניסים אותה לכלא על סחר בראיות ושיבוש הליכים וכו' היא לא תזכה בתביעה אבל אולי המטרה להתנגח במי שניסה לגנוב את המכשיר. מוזר שהמשטרה לא פתחה הליך נגדם10:08 05.12.2025
לפיד המבולבל
תאבת בצע19:30 04.12.2025
קופת חיסכון
ככה זה קפלנישטים20:08 04.12.2025
די עם השנאה הזו
בתגובה ל: קופת חיסכון
מה זה נותן בדיוק? רק משמח את האיראנים. אי אפשר להתאפק קצת ולהתבגר?06:34 05.12.2025
לוי כהן
קרעכצאן20:03 04.12.2025
דוקא הגיוני
היא חייבת למסור את זה לרשויות החוק, בן אם זה המישטרה או גורם חוקר אחר (נניח - שבכ). אין לאף אזרח זכות לבקש לקבל את הראיה לפני הגורמים החוקרים. מי...
היא חייבת למסור את זה לרשויות החוק, בן אם זה המישטרה או גורם חוקר אחר (נניח - שבכ). אין לאף אזרח זכות לבקש לקבל את הראיה לפני הגורמים החוקרים. מי שהציע תשלום - אז שישלם. ושיהיה לו בהצלחה.המשך 20:02 04.12.2025
צפתית
הבטחות צריך לקיים20:06 04.12.2025
יוסי כהן
בעיה שלה שהיא לא קראה את האותיות הקטנות21:28 04.12.2025
שירי כהן
בתגובה ל: יוסי כהן
😅😅😅22:56 04.12.2025
אני
קודם שתבדק בפוליגרף04:36 05.12.2025
בן
אם היא לא מדברת על אותו אדם שדיברה עליו בכתבה, אלא על גורמים אחרים שהבטיחו כסף למוצא ולא ציינו שעליהם לקבל לידיהם את הנייד במקום שימסר למשטרה, אז היא צודקת...
אם היא לא מדברת על אותו אדם שדיברה עליו בכתבה, אלא על גורמים אחרים שהבטיחו כסף למוצא ולא ציינו שעליהם לקבל לידיהם את הנייד במקום שימסר למשטרה, אז היא צודקת בתביעההמשך 04:27 05.12.2025
אבי
תביעה ראוייה04:26 05.12.2025
