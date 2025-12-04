אזרחים רבים התגייסו מיד לאחר התפוצצות פרשת הפצ"רית, במטרה לנסות ולאתר את מכשיר הטלפון שלה. כזכור, גופים רבים אף הציעו סכומי כסף למי שיאתר אותו.

על פי הדיווח בחדשות 12, נועה איתיאל שאיתרה את המכשיר בחוף הצוק והעבירה אותו לידי המשטרה, ניסתה לקבל את סכומי הכסף שהובטחו לה את נתקלה בסירוב.

כעת דווח כי איתיאל הגישה בימים האחרונים תביעה אזרחית באמצעות עורכי דינה אביאל אהרון והלנה בן-גל ובה היא דורשת את הכסף שהובטח לה.