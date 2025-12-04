ראשי הרשויות מעוטף עזה פתחו במחאה מול משרד האוצר, בעקבות הקיצוצים המתוכננים בתקציבי מנהלת תקומה. לדבריהם מדובר ב"פגיעה אנושה ביכולת לשקם את העוטף"

ראשי רשויות של עוטף עזה מהקימו הערב (חמישי) אוהל מחאה מול משרד האוצר בירושלים, במחאה על הכוונה לקצץ באופן משמעותי מתקציבי מנהלת תקומה. על פי ההערכות, הממשלה צפוייה לקצץ כעשרה אחוזים מתקציב המנהלת, המהווה קיצוץ של כ-300 מיליון שקלים – זאת בנוסף לקיצוצים הקודמים שכבר בוצעו בעבר.

ברשויות העוטף הזהירו כי הקיצוץ יפגע ישירות ביכולת השיקום והפיתוח לאחר אירועי השבעה באוקטובר, וטענו כי מדובר בפגיעה אנושה באמון הציבור. ראשי הרשויות קראו לעצור מיידית את כוונת הקיצוץ ולהבטיח תקצוב מלא, רציף וארוך טווח להמשך יציבותו ושגשוגו של העוטף.

ראשי הרשויות המשתתפים במחאה הם: ראש עיריית שדרות אלון דוידי, ראש מועצת שער הנגב אורי אפשטיין, ראש מועצת חוף אשקלון איתמר רביבו, ראש מועצת אשכול מיכל עוזיהו, וראש מועצת שדות נגב תמיר עידאן. "תקציבי תקומה אינם משרד ממשלתי, וההתייחסות אליהם מחייבת החרגה" הדגישו. "התקציבים הובטחו וחוקקו בחוק, וקיצוץ בתקציבים משמעותו פגיעה בליבה של היכולת לחיות כאן".

"אל תפקירו שוב את תושבי העוטף. אני קורא לממשלה, על רקע הדיונים בתקציב המדינה, שלא לפגוע בתקציבי תקומה" קרא אפשטיין. "ב־7 באוקטובר חווינו את אירוע השבר הגדול ביותר מאז קום המדינה. הממשלה השכילה להקים את מנהלת תקומה ולהקצות תקציב ייעודי לשיקום העוטף, מתוך ההבנה שמדובר באירוע חסר תקדים, הדורש מענה יציב שאסור לערער. תקציבים אלו הם תנאי הכרחי לשיקום ולבניית העוטף מחדש".

"כמו שבמלחמה לא מקצצים בתקציבי ביטחון, כך אסור לקצץ בתקציבי השיקום. חוקקתם חוק ייעודי והתחייבתם לספק לתושבים ודאות וליווי רציף לאורך כל הדרך, ועליכם לעמוד מאחורי ההתחייבות הזו במלואה" סיכם ראש מועצת שער הנגב. "קיצוץ בתקציבי תקומה הוא פגיעה ישירה בשיקום העוטף, באמון התושבות והתושבים, ובחוסן שלנו. אני קורא לממשלה: אל תפקירו אותנו פעמיים".