העיתונאית והמגישה אילה חסון, מתייחסת להחלטה של צה"ל לתחקר את מחדל "חומות יריחו" – התרחיש ממנו הזהירו בצה"ל אך בפיקוד הבכיר התעלמו – ואומרת כי עדיף מאוחר מאשר לעולם לא.
חסון כתבה: "בתחילת המלחמה חשפתי בתוכניתי את תוכנית "חומת יריחו", תוכנית הפלישה של חמאס שהגיעה בזמן אמת למודיעין הישראלי אבל הייתה התעלמות בוטה ממנה. כזו שעלתה לנו ביוקר".
"לפני שבועיים פרסמתי תחקיר שלם שממנו עלה בין השאר שבתוך התחקירים הצבאיים "חומת יריחו" לא תוחקרה בנפרד, כך גם זה עלה בדו"ח ועדת תורג'מן".
"לפני שעה קלה מפרסם דובר צה"ל הודעה ולפיה האלוף במילואים רוני נומה יתחקר את מחדל המחדלים, חומת יריחו. על זה נאמר – טוב מאוחר מאשר להמשיך למרוח".
נחמיה
רוני נומה הוא קפלניסט עם קבלות - היה בין העותרים נגד ביטול עילת הסבירות. נראה לכם שהוא באמת יחקור את תפקידו של הרמטכ"ל הנוכחי בהתעלמות הפושעת מחומת יריחו? (רמז: נחשו...
רוני נומה הוא קפלניסט עם קבלות - היה בין העותרים נגד ביטול עילת הסבירות. נראה לכם שהוא באמת יחקור את תפקידו של הרמטכ"ל הנוכחי בהתעלמות הפושעת מחומת יריחו? (רמז: נחשו מי היה אלוף פיקוד הדרום כאשר המסמך הזה נכתב)המשך 19:05 04.12.2025
