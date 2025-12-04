אילה חסון מברכת על ההחלטה של צה"ל לתחקר את מחדל "חומות יריחו": "ההתעלמות הבוטה ממנה עלתה לנו ביוקר"

העיתונאית והמגישה אילה חסון, מתייחסת להחלטה של צה"ל לתחקר את מחדל "חומות יריחו" – התרחיש ממנו הזהירו בצה"ל אך בפיקוד הבכיר התעלמו – ואומרת כי עדיף מאוחר מאשר לעולם לא.

חסון כתבה: "בתחילת המלחמה חשפתי בתוכניתי את תוכנית "חומת יריחו", תוכנית הפלישה של חמאס שהגיעה בזמן אמת למודיעין הישראלי אבל הייתה התעלמות בוטה ממנה. כזו שעלתה לנו ביוקר".

"לפני שבועיים פרסמתי תחקיר שלם שממנו עלה בין השאר שבתוך התחקירים הצבאיים "חומת יריחו" לא תוחקרה בנפרד, כך גם זה עלה בדו"ח ועדת תורג'מן".

"לפני שעה קלה מפרסם דובר צה"ל הודעה ולפיה האלוף במילואים רוני נומה יתחקר את מחדל המחדלים, חומת יריחו. על זה נאמר – טוב מאוחר מאשר להמשיך למרוח".