שירז בן ארי, שהודחה רגע לפני גמר האח הגדול, חתמה על קמפיין ענק של 200 אלף שקל. בריאיון מיוחד היא חושפת על התקרבות לדת, תפילות הבוקר שלה, הזוגיות עם חן קראוניק והחלום על חתונה – "אבל אני עדיין ילדה"

שירז בן ארי, דיירת העונה האחרונה של "האח הגדול", ממשיכה לרכוב על גל הפופולריות גם אחרי ההדחה שלה רגע לפני הגמר. היום (חמישי) היא הצטלמה לקמפיין קולקציית החורף של מותג הספורט הישראלי Raven – הקמפיין הראשון הגדול שלה מאז יציאתה מהבית – שיניב לה סכום מרשים של 200 אלף שקלים.

במהלך הצילומים התראיינה שירז וסיפרה על תהליך ההתקרבות שלה לדת, מה היא חושבת על ילדים וחתונה, ועל הקידוש הראשון של המשפחות שלה ושל בן זוגה.

צפו – שירז בן ארי מספרת על ההתקרבות לדת בריאיון:

בריאיון מיוחד שנערך במהלך הצילומים, שיתפה שירז על תהליך ההתקרבות שלה לדת: "רב הביא לי דף מודפס, אני קוראת את זה כל יום כשאני קמה", סיפרה. אך כשנשאלה אילו תפילות בדיוק – ענתה: "זה אישי". היא גם סיפרה בהתרגשות על חוויית הקידוש הראשונה שלה.

על הזוגיות עם חן אמרה: "כרגע אני עדיין רוצה להתמקד בקריירה, אבל כשאני ארגיש שזה השלב והזמן – בטח".

Raven, מותג ישראלי ותיק בן 30 שנה שמנוהל ומפותח אך ורק על ידי נשים, בחר בשירז להיות הפרזנטורית החדשה שלו. על סט הצילומים הפתיע אותה בן זוגה חן קראוניק, אותו הכירה בתוכנית והיום הם כבר גרים יחד, עם זר פרחים גדול.