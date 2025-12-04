הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה על הקמת צוות תחקור לבחינת תכנית "חומת יריחו", כשאלוף (מיל') רוני נומה יעמוד בראשו. עוד הציג את סיכום דו"ח בחינת איכות התחקירים: "מתקדמים לשלב הטמעת הלקחים"

הרמטכ"ל אייל זמיר הנחה הערב (חמישי) על הקמת צוות תחקור ייעודי לבחינת תוכנית "חומת יריחו" – תכנית הפשיטה של חמאס שהתממשה במלואה ב-7 באוקטובר. בראש הצוות יעמוד האלוף (מיל') רוני נומה. בצה"ל אמרו כי הצוות יכלול מספר קצינים בכירים נוספים במילואים, ויגבש את מסקנותיו בהקדם.

בתוך כך, זמיר הציג לפורום המטה הכללי את סיכומו לדו"ח צוות המומחים לבחינת איכות התחקירים בראשות האלוף (מיל') סמי תורג'מן. הסיכום מכיל את התובנות והלקחים של הרמטכ"ל מתוך הדו"ח ודגשים להטמעתם בתוך תוכנית העבודה של צה"ל בשנים הקרובות.

זמיר קבע כי על מנת לסנכרן את כלל התהליכים העתידיים הנובעים מהדו"ח ולבצע בקרה על יישומם, יוקם צוות היגוי לבקרה והטמעה בראשות סגן הרמטכ"ל. הצוות יוודא כי התהליכים מוטמעים בתוכנית העבודה הצה"לית.

כמו כן, בשבועות הקרובים יבוצע יום עיון ייעודי לפורום המטה הכללי בו יוצגו התייחסויות האלופים ויפורט תהליך הטמעת הלקחים אשר יהיו תחת אחריות הגופים השונים. הצגה נוספת לפורום הספ"כ של צה"ל תבוצע בסמיכות.

הרמטכ"ל סימן בסיכומו מספר כיווני פעולה עיקריים כמצפן להשתנות של צה"ל בשנים הקרובות, ביניהם: מלחמה בהפתעה כמצפן למוכנות המבצעית של צה"ל, מיסוד נורמות כשירות וכוננות כחלק מתרבות ארגונית מבצעית, חיזוק המודיעין "כמקצוע" והסדרת התהליכים המקצועיים באגף המודיעין, התמרון היבשתי כמרכיב מרכזי ביכולות צה"ל וכבסיס להכרעה, וחיזוק מקצוע הקצונה בדגש על פיתוח ידע, אופן ההסמכה ושמירת הכשירות.

"אנחנו מתקדמים לשלב הבא בנושא התחקירים של השבעה באוקטובר והוא שלב הטמעת הלקחים בתוכנית העבודה של צה"ל ומימושם" אמר זמיר. "מחובתנו להישיר מבט לכישלון ולהפיק ממנו כל שניתן על מנת לוודא שהוא לא יחזור, שלמדנו כל מה שניתן ללמוד על מנת לשפר את כושרו של צה"ל. אני מאמין שתהליך זה ילווה את צה"ל שנים קדימה, ועלינו לוודא כי הוא מוטמע היטב בכל מרכיבי המערכת".