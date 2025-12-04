פרטים חדשים על נסיבות מותו של יאסר אבו שבאב, מי שנחשב למנהיג מיליציה חמושה בדרום רצועת עזה שפעלה באופן עצמאי, ואף התנגדה למרות חמאס באזור רפיח. על פי דיווח של העיתונאית ספיר ליפקין מחדשות 12, המסתמך על עדויות של עיתונאי עזתי גולה, מדובר באירוע אלים שהחל כסכסוך דמים בין חמולות.

על פי הדיווח, התקרית החלה כאשר מחמוד אבו סנימה (המכונה גם אבו צאפי) הגיע אל יאסר אבו שבאב, מלווה בחברו אבו וחיד א-דבארי ואדם נוסף. מטרת בואו הייתה דרישה ברורה: שחרור אחיינו של מחמוד, שהוחזק באותה עת בידי אנשיו של אבו שבאב.

לטענת העיתונאי, אבו שבאב דחה את הבקשה באופן משפיל, מה שהוביל להתפרצות עימות חריף במקום. לאחר שהצדדים עזבו את האזור, שב מחמוד אבו סנימה כשהוא חמוש בנשק. הוא פתח באש סביבו ופגע בכמה אנשים, ובין היתר, הרג את יאסר אבו שבאב עצמו.

מיד לאחר חיסולו של אבו שבאב, קבוצה המזוהה עמו ביצעה פעולת נקם מיידית: אנשיה לקחו את אחיינו של מחמוד, שלשחרורו הכל החל, והוציאו אותו להורג בשטח.

חילופי האש בין הצדדים נמשכו והאירוע הקטלני הסתיים במותם של חמישה מבני משפחת אבו סנימה, ובהם מחמוד אבו סנימה וחברו אבו וחיד א-דבארי.

מקורות ממשפחת אבו סנימה, המשתייכת לשבט תראבין, אישרו את נסיבות הסכסוך. לדבריהם, המשפחה מתגוררת במזרח רפיח וסירבה להתפנות מהאזור, וכן סירבה לשתף פעולה או להצטרף לכוחו של אבו שבאב.

עוד הדגישו בני המשפחה כי יאסר אבו שבאב נהג לאחרונה בבריונות כלפיהם: הוא החרים טלפונים של בני המשפחה, תקף אותם ואף עכב חלק מהם באירועים שונים, מה שמעיד על מתח גובר וממושך בין החמולות לבין המיליציה האוטונומית שלו.