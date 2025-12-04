הקומיקאי ליאור שליין נמצא תחת מתקפה ביממה האחרונה, לאחר שטען כי הדת היא לא משהו "מהנה". רבים מהתוקפים הגיעו דווקא מהמחנה הליברלי

ליאור שליין פרסם אמש (רביעי) סרטון ובו הוא טען כי הדת לא כיפית כמו שמנסים להציג אותה. בתור דוגמא הוא הביא את הזמרת אודיה שלטענתו מתלבשת חשוף אך במקביל שרה על אלוקים ועוד.

מאז פרסום הסרטון, שליין נמצא תחת מתקפה דווקא מצד אנשים ליברלים ולאו דווקא דתיים.

עיתונאי ווינט רק בוקר התייחס לכך וכתב: "העלה סרטון שכל כולו מופע של בורות ושנאה לדת, בתוכו הוא לעג לאמונה של אודיה, בן צור, שחר טבוך ועומר חזן. כאילו שהם "פרנזטורים" של הדת מטעם הרבנים ומקבלים מהם "הנחות סלב" כדי למשוך צעירים לדת. מדבריו אפשר לחשוב שמדובר באיזו "כת" ולא בדת היהודית".

עוד הוא כתב: "‏שליין, הרבה פעמים אני לא מסכים איתך אבל נהנה להקשיב לך כי אפשר ללמוד גם מאנשים שלא מסכימים איתם. אבל הסרטון הזה שלך הוא מופע עילאי ומתנשא, דוחה, שמזלזל באמונה של אחרים רק בגלל שאתה לא חושב כמוהם. אני מניח תפילין כל יום ואני חופשי. אני בדת בדרכי שלי. בניגוד למה שניסית להגיד בסרטון שלך.

‏לדבר הזה שהקמת באינטרנט קראת "Free Israel". ‏אז במילותיך שלך: שחרר אותנו שליין משנאה בתחפושת של ליברליות".