ביום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, עשרות רשויות, מוסדות אקדמיה ואתרים מרכזיים הוארו באור סגול כאות הזדהות עם נפגעי הפוסט טראומה והמוגבלויות השקופות. הנתונים הכואבים: כמחצית מהמוכרים כנכים מאז פרוץ המלחמה – מתמודדים עם פציעה שקופה

אמש (שלישי), ביום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, הוארו שמי ישראל בצבע סגול במסגרת מיזם "לילה סגול". השנה, האירוע הוקדש באופן מיוחד למאות אלפי הישראלים שחייהם השתנו מאז השבעה באוקטובר – מתמודדי הנפש ונפגעי הפוסט-טראומה.

המיזם, בהובלת מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי והאזורי, אתר "שווים" והחברה למתנ"סים, ביקש להעביר מסר חד וברור: "אתם לא שקופים, אתם לא לבד".

המספרים שמאחורי האור הנתונים שנחשפו ביום זה מטלטלים: מאז ה-7 באוקטובר ופרוץ מלחמת "חרבות ברזל", נוספו למעגל המוגבלויות בישראל כ-100,000 אזרחים וחיילים. מתוכם, כ-80 אלף הוכרו כנפגעי פעולות איבה על ידי הביטוח הלאומי, ועוד כ-20 אלף חיילים הוכרו כנכי צה"ל על ידי משרד הביטחון. ההערכה היא כי לפחות מחציתם מתמודדים עם "פציעה שקופה" – פגיעה נפשית שאינה נראית לעין, אך משפיעה על כל היבט בחייהם. אלו מצטרפים לכ-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות החיים בישראל בשגרה.

מקריית שמונה ועד אילת: האתרים הוארו במסגרת המיזם הוארו מאות מבנים ברחבי הארץ. בין היתר הוארו בית הנשיא בירושלים, מגדל דוד, אוניברסיטת אריאל בשומרון, מכללת ספיר בעוטף עזה, ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.

נקודת אור סמלית במיוחד נרשמה במכללה האקדמית תל-חי, השוכנת על גבול הצפון. המכללה, שחזרה רק לפני כחודש לקמפוסים הצפוניים שלה לאחר פינוי ממושך, האירה את המבנים בסגול כסמל לעמידה איתנה.

בין המוסדות הנוספים שלקחו חלק: משרדי הממשלה (רווחה, משפטים, פנים), עיריות רבות וביניהן קצרין, אופקים ושדרות, בתי חולים, ואפילו חברת אל על שהאירה מטוס דרימליינר.

"חובה מוסרית לחזק את הערבות ההדדית" איציק לארי, יו"ר מפעל הפיס, התייחס למחויבות כלפי פצועי המלחמה: "המסר שלנו ביום הזה הוא חד וברור: אנחנו עם נפגעי המלחמה בפרט ואנשים עם מוגבלות בכלל לכל אורך הדרך. השנה אנו מבקשים לחזק את הנפגעים בנפש, אלה שמתמודדים עם מגבלות שקופות".

חיים ביבס, יו״ר מרכז השלטון המקומי, הוסיף: "מאז 7 באוקטובר עלה משמעותית מספר האנשים המתמודדים עם מוגבלויות. דווקא עכשיו, חשוב שנעמוד כחברה תומכת ומכילה. השלטון המקומי ימשיך לפעול לחיזוק הערבות ההדדית בכל קהילה בישראל".

עידן מוטולה, מייסד אתר "שווים", סיכם את מטרת העל: "חשוב להיאבק בסטיגמות, לעודד פתיחות ולדבר על הקשיים הנפשיים הכי אמיתי שיש, כי לדעתנו הדבר הזה מציל חיים".