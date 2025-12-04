עימות התקיים היום (חמישי) בין השר איתמר בן גביר לנגיד בנק ישראל, בנוגע להעברת כסף לטיפול בפשיעה.
נגיד בנק ישראל אמר: "לגבי הקיצוץ במגזר והעברת הכסף לטיפול בפשיעה חשוב לציין שיש תשואות מהכסף שמעבירים למגזר". השר בן גביר השיב: "בטח תשואות בעיקר לחרירי, קראג׳ה וג׳רושי ושאר משפחות הפשע.
הנגיד כולם יודעים שהכסף שעבר הלך בחלקו הגדול למשפחות פשע".
נגיד בנק ישראל השיב: "לא אמרתי שלא אבל גם היו דברים טובים ממנו". השר בן גבי סיים ואמר: "עדיף שיעבור לשב״כ ולמשטרה ולשב״ס שם יש יותר מה לעשות איתו".
