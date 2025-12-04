מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב יהיה הפכפך. הוא יחל בעלייה בטמפ' ואובך, אך יימשך בהתקררות, גשמים חזקים ושטפונות.
יום שישי: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול התחממות נוספת וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בעיקר במזרח.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים ברוב האזורים וייתכנו סופות רעמים יחידות. משעות הצהריים הגשמים יתחזקו ומלווים בסופות רעמים יחידות. קיים חשש כבד משיטפונות בנחלי הנגב והערבה.
יום ראשון: מעונן חלקית. הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. במהלך הבוקר עדיין יתכן גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות. במהלך היום הגשם ייפסק בהדרגה.
יום שני: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. ינשבו רוחות דרום מערביות ערות בעיקר לאורך החוף. משעות אחה"צ ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.
