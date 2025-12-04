המנהל האזרחי השיב עשרות ממצאים ארכיאולוגיים לרשות המדינה מהאתר הארכיאולוגי "בורג’ לסאנה", זאת לאחר שפלסטינים בנו וילה בתוך האתר בשטח B

מבצע ממוקד: פעלו כוחות המנהל האזרחי, באמצעות יחידת הפיקוח ובהכוונת קמ”ט ארכיאולוגיה, פעלו מוקדם יותר היום (חמישי) להשבת ממצאים ארכיאולוגיים מהאתר המוכרז "בורג’ לסאנה" שבשטח B. זאת לאחר שפלסטינים הקימו מבנה בלב האתר באופן שפגע בשרידים הארכיאולוגיים במקום.

במהלך המבצע נתפסו ממצאים ארכיאולוגיים נדירים שנבזזו מהמצודה הצלבנית הסמוכה, בהם מטבעות ואבנים עתיקות, כותרות ועמודי אבן מהתקופה הביזנטית שהוצגו כפריטי נוי בתוך הווילה לצד החרמת גלאי מתכות שהתגלה במתחם. הממצאים שנתפסו הועברו למחקר ותצוגה למוזיאון הארכיאולוגיה באתר "השומרוני הטוב" אשר מנהלת יחידת קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי.

האתר הארכיאולוגי "בורג’ לסאנה" מתנשא בראש גבעה המשקיפה על "ואדי חרמייה" ונחשב לאחד מהאתרים הארכיאולוגיים המשמעותיים באזור. האתר היה מיושב ברציפות מתקופת הברזל ועד ימי הביניים, ועדויות לכך נחשפו בו לאורך השנים – ביניהם: שרידי מצודה צלבנית, פריטי אדריכלות של כנסייה ביזנטית, מערות קבורה, מקווה טהרה ומתקנים חקלאיים מן התקופה הרומית המוקדמת. כלל הממצאים שהועלו במקום משקפים רצף יישובי עשיר ורב־תקופתי, כאשר המבנה המרכזי בראש הגבעה מייצג את השלב האחרון והמונומנטלי של היישוב, המתוארך ככל הנראה לתקופה הצלבנית.

בעקבות הנחיית הדרג המדיני, פקחי יחידת קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי פעלו לביצוע מעקב הדוק אחר פעילות השוד באתר, ולאיתור הגורמים האחראים לפגיעה בו. במתפ"ש אמרו כי "המבנה שהוקם בשטח האתר גרם לנזק ישיר לשרידים הארכיאולוגיים ולפגיעה ברצף ההיסטורי העדין של המקום. המבצע שנערך היום מהווה חלק ממאמץ מתמשך אותו מובילה יחידת קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי להגנה על אתרי מורשת, למניעת שוד עתיקות ולשמירה על הנכסים הארכיאולוגיים וההיסטוריים של האזור".

א׳, ראש מחלקת אכיפה,חקירות ומודיעין (אח״מ), ביחידת קמ״ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, מסר כי "שמירה על אתרי העתיקות היא חלק מרכזי מהעבודה שלנו ומהאחריות לשמור על ההיסטוריה של האזור. כל פגיעה באתר עתיק אינה פוגעת רק בממצא עצמו, אלא גם ביכולת להבין ולתעד את הסיפור ההיסטורי שהאתר משקף. אנו נמשיך ונפעל ללא לאות ובאמצעות כלל הכלים העומדים לרשותינו על מנת למגר את התופעה ההרסנית של שוד העתיקות, ולהגן על נכסי המורשת הלאומיים והיסטוריית האזור".