אחרי חודש נובמבר יבש למדי, נראה שהחורף מתחיל לתת את אותותיו, אך עם אזהרות משמעותיות בדרום. השירות המטאורולוגי פרסם היום (חמישי) תחזית מיוחדת לקראת סוף השבוע ותחילת השבוע הבא, ובה הוא מזהיר מפני גשמים חזקים ושיטפונות.
על פי התחזית, הגשמים יחלו לרדת בנגב ובערבה הדרומית כבר בשעות הצהריים של יום שבת (6.12). לאחר מכן, בשעות אחר הצהריים, הגשמים צפויים להתחזק ולהתפשט לאזורים נוספים בנגב ובערבה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
השירות המטאורולוגי מזהיר באופן מפורש מפני שיטפונות בנחלים בדרום במהלך שעות אחר הצהריים והערב של שבת. קיים חשש ממשי לשיבושים וחסימות של כבישים באזורים אלו בחצי השני של יום המנוחה. הציבור מתבקש שלא להיכנס לאזורי נחלים ושיטפונות.
במוצאי שבת צפוי הגשם להגיע גם למרכז הארץ, אך הוא יירד בכמויות קטנות יחסית.
מעבר למערכת הגשמים המקומית בשבת, השירות המטאורולוגי מדווח כי סערת גשמים חזקה שקיבלה את השם "ביירון" צפויה לפקוד את איי יוון בסוף השבוע הקרוב.
על פי חלק ממודלי החיזוי, ייתכן כי מזג אוויר סוער ומשמעותי זה יגיע גם לישראל באמצע השבוע הבא. עם זאת, מדובר עדיין בהערכה ראשונית, ועדכון מדויק יותר צפוי להתפרסם במהלך הימים הקרובים.
שרה
מעניין01:43 05.12.2025
שרה
מעניין01:43 05.12.2025
