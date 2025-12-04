חבר הכנסת אחמד טיבי, חשף את המגעים בינו לבין יאיר לפיד ביום פרישתו של נפתלי בנט מראשות הממשלה, וסיפר על ההצעה שהעביר לנפתלי בנט

ח"כ אחמד טיבי, יו"ר סיעת חד"ש-תע"ל, חשף את המגעים בינו לבין יאיר לפיד ביום פרישתו של נפתלי בנט מראשות הממשלה, ואמר כי הוא הציע שבנט ימשיך לכהן בתפקיד עוד 3 חודשים.

בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה אמר טיבי: "באותו יום שבנט תכנן להתפטר, לפני שהתפטר, הרמתי טלפון ליאיר לפיד ואמרתי לו להגיד לו שלא יתפטר, ונוכל לתת לו עוד 3 חודשים עד ליציאה לפגרה".

טיבי הוסיף ואמר: "אחרי התפטרות המפלגה של בנט, היה קשה להעביר את סדר היום. היו מגיעים אליי לחדר, ואמרתי כן, להעביר דברים. יאיר לפיד אמר שהוא לא רוצה, הוא נחוש".

"כמה שבועות לפני כן, אמרתי לאחד מסביבתו של בנט להגיד לו שלא נצטרף לפיזור הכנסת, רק אנו רוצים הקפאה של חוק קמיניץ. הוא הלך ואמר 'אל תגיד שפנית אלינו, כי אם שקד תשמע שאנו רוצים להישען עליכם, היא בעצמה תפיל את הקואליציה".