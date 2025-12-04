ח"כ אחמד טיבי, יו"ר סיעת חד"ש-תע"ל, חשף את המגעים בינו לבין יאיר לפיד ביום פרישתו של נפתלי בנט מראשות הממשלה, ואמר כי הוא הציע שבנט ימשיך לכהן בתפקיד עוד 3 חודשים.
בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה אמר טיבי: "באותו יום שבנט תכנן להתפטר, לפני שהתפטר, הרמתי טלפון ליאיר לפיד ואמרתי לו להגיד לו שלא יתפטר, ונוכל לתת לו עוד 3 חודשים עד ליציאה לפגרה".
טיבי הוסיף ואמר: "אחרי התפטרות המפלגה של בנט, היה קשה להעביר את סדר היום. היו מגיעים אליי לחדר, ואמרתי כן, להעביר דברים. יאיר לפיד אמר שהוא לא רוצה, הוא נחוש".
"כמה שבועות לפני כן, אמרתי לאחד מסביבתו של בנט להגיד לו שלא נצטרף לפיזור הכנסת, רק אנו רוצים הקפאה של חוק קמיניץ. הוא הלך ואמר 'אל תגיד שפנית אלינו, כי אם שקד תשמע שאנו רוצים להישען עליכם, היא בעצמה תפיל את הקואליציה".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
יובל
בקיצור - פעם נוספת שיש הוכחה לכך שבנט לא היה מוכן להישען על המפלגות האנטי-ציוניות. אבל זה לא יעצור את הביביסטים מלהמשיך לחזור על אותן סיסמאות ריקות של "ממשלת האחים...
בקיצור - פעם נוספת שיש הוכחה לכך שבנט לא היה מוכן להישען על המפלגות האנטי-ציוניות. אבל זה לא יעצור את הביביסטים מלהמשיך לחזור על אותן סיסמאות ריקות של "ממשלת האחים המוסלמים" או שטויות אחרות בזמן שהם בעצמם מקדמים את הפיגוע הביטחוני הגדול במדינה (שחרור אוכלוסייה שלמה משירות, ראש ממשלה שאיפשר העברת כספים לחמאס, וכו')...המשך 17:39 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יובל
בקיצור - פעם נוספת שיש הוכחה לכך שבנט לא היה מוכן להישען על המפלגות האנטי-ציוניות. אבל זה לא יעצור את הביביסטים מלהמשיך לחזור על אותן סיסמאות ריקות של "ממשלת האחים...
בקיצור - פעם נוספת שיש הוכחה לכך שבנט לא היה מוכן להישען על המפלגות האנטי-ציוניות. אבל זה לא יעצור את הביביסטים מלהמשיך לחזור על אותן סיסמאות ריקות של "ממשלת האחים המוסלמים" או שטויות אחרות בזמן שהם בעצמם מקדמים את הפיגוע הביטחוני הגדול במדינה (שחרור אוכלוסייה שלמה משירות, ראש ממשלה שאיפשר העברת כספים לחמאס, וכו')...המשך 17:39 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר