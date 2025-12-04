צה"ל מפרסם תיעודיים מתקיפות חיל חיל האוויר בדרום לבנון, בתקיפות הושמדו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה

צה"ל מפרסם תיעודיים מתקיפות חיל חיל האוויר בדרום לבנון, מוקדם יותר היום (חמישי). בתקיפות הושמדו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה .

מצה"ל נמסר: "המחסנים שהותקפו מוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית, זוהי דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי ולפעילות הארגון מתוך נכסים אזרחיים. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות אזהרת האוכלוסייה, שימוש בחימוש מדויק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף. הימצאותם של מחסני הלחימה שהותקפו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

כזכור אחרי שפרסם הודעת פינוי לשני כפרים. צה"ל התחיל היום לתקוף מהאוויר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. מוקדם יותר צה"ל פרסם אזהרה לתושבים בשני כפרים בדרום לבנון, ג'בע ומחרונה, לקראת תקיפת תשתיות צבאיות של ארגון חיזבאללה. לפי ההודעה, המבנים שסומנו באדום במפות שהועברו לתושבים משמשים את הארגון לפעילות צבאית.