יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הביע תמיכה בהחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את רומן גופמן כראש המוסד הבא: "אני מכיר אותו שנים ארוכות. רומן הוא לוחם אמיץ, ערכי ומינוי מצוין"

תמיכה גם מהאופוזיציה: יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (חמישי) להחלטת ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את מזכירו הצבאי, רומן גופמן, כראש המוסד הבא. בדבריו סיפר על היכרותו עם גופמן והביע תמיכה במינוי של נתניהו.

עוד באותו נושא חילופים במוסד: ברנע בירך את גופמן על כניסתו לתפקיד 14:42 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

"אני מכיר את רומן גופמן שנים ארוכות. בתקופתי כשר הביטחון הוא היה מפקד חטיבה 7 וניהל את אחד התרג"דים הכי מרשימים שנראו פה" אמר ליברמן. "בשבעה באוקטובר רומן יצא מביתו באשדוד לשדרות ואסף מתנדבים כדי לנהל קרב מול מחבלים, שם נפצע קשה.

לדבריו, "רומן הוא לוחם אמיץ, ערכי ומינוי מצוין כראש המוסד הבא. הצלחתו היא הצלחת עם ישראל כולו".