בקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו מהנשיא הרצוג ממשיכה להכות גלים. והפעם, פרשנית חדשות 12 סיון כהן מפתיעה ואומרת: "תנו לנתניהו חנינה"

פרשנית חדשות 12 סיון כהן, פתחה היום (חמישי) במונולוג על בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמרה: "תנו לו חנינה. לא כי זה פרס, לא כי אני חושבת שנעשה לו עוול נוראי ולא כי חנינות במצב כזה נותנים ככה סתם.

אם אתם אוהבים את מדינת ישראל, העם היהודי ואת הרצון שלנו לחיות כאן בשפיות ולתת למדינת ישראל להתקדם כבר – הוא חייב לקבל חנינה. אבל אדוני ראש הממשלה, מתנות לא מקבלים סתם בחינם".