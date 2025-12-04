חבר הכסת עודד פורר מ'ישראל ביתנו', התייחס היום (חמישי) בראיון בערוץ הכנסת, לתנאים שלהם לקראת מערכת הבחירות הבאה.
בדבריו הוא אמר כי ללא חוק גיוס לכולם, הם לא יהיו מוכנים לשבת בממשלה ומיד הוסיף: "מבחינתנו מי שיקים את הקואליציה הבאה הוא אביגדור ליברמן".
"מבחינתנו, מי שירכיב את הקואליציה הבאה יהיה אביגדור ליברמן" – ח"כ עודד פורר בראיון ב #הזירה_המרכזית@oded_forer @mazalm3 pic.twitter.com/duFYivVzmi
— ערוץ כנסת (@KnessetT) December 4, 2025
מה דעתך בנושא?
לשם גבי
פורר---------------------קח 3 אופטלגין אני מקווה שחומך ירד עדכן את הציבור המודאג
16:29 04.12.2025
