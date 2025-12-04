חבר הכסת עודד פורר מ'ישראל ביתנו', התייחס היום (חמישי) בראיון בערוץ הכנסת, לתנאים שלהם לקראת מערכת הבחירות הבאה.

בדבריו הוא אמר כי ללא חוק גיוס לכולם, הם לא יהיו מוכנים לשבת בממשלה ומיד הוסיף: "מבחינתנו מי שיקים את הקואליציה הבאה הוא אביגדור ליברמן".