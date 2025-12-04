עמית סגל מגיב לדיווחים על חיסולו של יאסר אבו שבאב, שהוא והמיליציה שברשותו, שיתפו פעולה עם ישראל לא מעט בחודשים האחרונים

הפרשן הפוליטי עמית סגל, התייחס היום (חמישי) לרצח אבו שבאב, ששיתף פעולה עם ישראל וטען כי מדובר בהתפתחות גרועה.

"התפתחות גרועה לישראל. חמאס ראה באיש איום אסטרטגי על שלטונו. יצטרך גם להיבדק איך חצו אנשי חמאס את הקו הצהוב והתנקשו בו, אם בכלל נהרג ואם נהרג על ידם", כתב.

מנהיג המיליציה "הכוחות העממיים" יאסר אבו שבאב ששיתף פעולה עם ישראל נרצח על ידי מתנקשים של חמאס

נזכיר כי מוקדם יותר דווח שמנהיג החמולה הפרו-ישראלית בדרום רצועת עזה, יאסר אבו שבאב נהרג. הדיווחים מדברים על חיסול בידי מתנקשים של חמאס בדרום רצועת עזה.

אחרי כיבוש רפיח וחאן יונס בידי צה"ל במלחמת חרבות ברזל, הפך אבו שבאב לראש מיליציה שנכנסה לשטח אותו עזב חמאס. אבו שבאב שיתף פעולה עם ישראל בחודשים האחרונים ועמד בראש ארגון אותו כינה ״הכוחות העממיים״.

על פי דיווחים לא רשמיים, ישראל שיתפה עימם פעולה לא מעט פעמיים והארגון היה אמור להיות חלק מהתוכנית של "היום שאחרי המלחמה".