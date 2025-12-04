אירוע חריג בשעות העומס: שיבושי תנועה כבדים נרשמו היום (חמישי) באזור תל אביב, זאת לאחר שרכב עלה באש באיילון דרום בין מחלף רוקח למחלף ההלכה. צוותי לוחמי אש פעלו לכיבוי הרכב הבוער, כשלפחות נתיב נסיעה אחד נחסם לתנועה בעקבות פעולות הכיבוי.
מהמשטרה נמסר כי ניידת מתנ"א וגורמי הצלה במקום, כשהנהגים נקראו "לנסוע בזהירות ולהשתמש ביישומי ניווט".
במקביל, תאונה נוספת נרשמה בכביש 20 סמוך למחלף משה דיין בראשון לציון, כאשר רוכב אופנוע נפגע מרכב ונפצע באורח קשה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים וולפסון כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים.
חובש בכיר יוסף כורדי וחובש מד"א חיים שביט סיפרו כי "כשהגענו למקום ראינו את הפצוע, רוכב האופנוע שוכב לצד הדרך כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו יציב".
