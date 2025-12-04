לאחר החלטתו של ראש הממשלה נתניהו, למנות את מזכירו הצבאי רומן גופמן לראשות המוסד – העיתונאי עמיחי אתאלי מתבאס מכך

העיתונאי עמיחי אתאלי, התייחס היום (חמישי) להחלטת ראש הממשלה נתניהו למנות את מזכירו הצבאי רומן גופמן לראשות המוסד, ואמר: "מה שמבאס במינוי של רומן גופמן לראש המוסד זאת ההבנה שהוא כבר לא יהיה רמטכ"ל.

‏המוסד, כך ניתן להתרשם מאירועי השנתיים האחרונות, הוא עסק שעובד לא רע. ‏כל פידבק שאני שומע על גופמן, גם מפקודיו וממעגלי עבודה קרובים, מדבר על שילוב נדיר של תפיסת עולם, תעוזה ויכולות, ויש לי הרושם שהוא קצת יותר נחוץ בצה"ל".