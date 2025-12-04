העיתונאי עמיחי אתאלי, התייחס היום (חמישי) להחלטת ראש הממשלה נתניהו למנות את מזכירו הצבאי רומן גופמן לראשות המוסד, ואמר: "מה שמבאס במינוי של רומן גופמן לראש המוסד זאת ההבנה שהוא כבר לא יהיה רמטכ"ל.
המוסד, כך ניתן להתרשם מאירועי השנתיים האחרונות, הוא עסק שעובד לא רע. כל פידבק שאני שומע על גופמן, גם מפקודיו וממעגלי עבודה קרובים, מדבר על שילוב נדיר של תפיסת עולם, תעוזה ויכולות, ויש לי הרושם שהוא קצת יותר נחוץ בצה"ל".
נור. ד
שיהיה בהצלחה לעם ישראל. המוסד הצליח מאוד - האם היה ראוי שמשורותיו ימשיכו? (הרכב מנצח לא מחליפים).15:59 04.12.2025
המוטציה הסמאלנית
כל הכבוד לנתניהו בחר באיש טוב רק תראו איך השמאל משתולל מהבחירה16:27 04.12.2025
עמקה
לא יודע אנגלית!!!16:43 04.12.2025
ס.ס
מי שנאמן למולך ולאשתו מקבל מינוי17:09 04.12.2025
