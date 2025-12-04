בפעם השנייה ביממה ישראלים חולצו משטח A/ קבוצת חרדים נכנסה לשכם. הם הועברו לידי כוחות הביטחון, ומשם למשטרה לחקירה

בפעם השנייה ביממה ישראלים חולצו משטח A קבוצת חרדים נכנסה היום (חמישי) לשכם. הם הועברו לידי כוחות הביטחון, ומשם למשטרה לחקירה.

במערכת הביטחון הדגישו: "הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומהווה סכנה מיידית לחיי אדם". מהמנהל האזרחי נמסר: "מוקדם יותר היום התקבל דיווח במנהל האזרחי על קבוצת ישראלים בחזות חרדית שנצפו במרחב העיר שכם, ונוצרה סביבם התקהלות".

עוד באותו נושא דרמה לילית בקלקיליה 08:40 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"עם קבלת הדיווח פעלו קציני מנהלת תיאום וקישור שכם, להענקת הגנה מיידית לישראלים, ובמקביל להעברתם לידי כוח צה״ל בערוצי התיאום. לפני זמן קצר הם הועברו לידי קציני המנהל האזרחי, ובהמשך לטיפול משטרת ישראל".

נכנס לשטח A למצוא את רכבו

הלילה התקבל דיווח דרמטי במנהל האזרחי על אזרח ישראלי שנצפה משוטט לבדו בתוך העיר קלקיליה, הנמצאת בגזרת חטיבת אפרים. בשטח שנחשב לשטח A ואסור לכניסת ישראלים. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור (מת"ק) אפרים במהירות כדי להעניק הגנה מיידית לאזרח שנמצא בסכנה.

במקביל, פעלו הקצינים להעברתו הבטוחה לידי כוח צה"ל דרך ערוצי התיאום המבצעיים. מתחקיר ראשוני שבוצע לאחר חילוצו, עולה תמונה מפתיעה: הישראלי נכנס לשטח העיר קלקיליה ברגל במטרה לאתר את רכבו הפרטי, שלטענתו נגנב מספר שעות קודם לכן.