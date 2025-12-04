חצי שנה אחרי שלוחם יחידה 504 נהרג באימון קרב מגע מאמץ ראש אמ"ן את ממצאי התחקיר שהצביע על שגיאות וכשלים. בעקבותיו הודחו 3 קצינים זוטרים, וקידום של קצין בדרגת סא"ל יעוכב ל-6 שנים

חצי שנה אחרי פטירתו של לוחם ביחידה 504 סמל יוסף חיים צבי סרלין ז"ל הוגשו היום ממצאי התחקיר לראש אמ"ן שלומי בינדר שהחליט על שורה של הדחות קצינים ביחידה.

בתחקיר נמצא, כי ביום 26 במרץ 2025, יוסף ז״ל ביצע תרגיל כחלק מאימון קרב מגע שהיה מוגדר בהכשרת לוחמי היחידה. במהלך התרגיל יוסף ז"ל נפגע, ולאחר נסיונות למתן טיפול רפואי נקבע מותו. הנסיבות הרפואיות לא פורטו מטעמי צנעת הפרט.

תחקיר ועדת המומחים העלה כי נמצאו בתרגיל שגיאות ותקלות שחורגות מההוראה המקצועית בנושא. אופן ביצוע התרגיל היה מנוגד לפקודות ולהוראות קצין חי״ר וצנחנים ראשי בתחום הכושר הקרבי.

בנוסף לתחקיר, גם המשטרה הצבאית החוקרת בודקת את האירוע והחקירה עודנה מתנהלת.

ראש אמ"ן אימץ את המסקנות והדיח קצינים

בהודעת דובר צה"ל נכתב כי האלוף אימץ את מסקנות הועדה שקבעה כי התקלות והשגיאות הביאו לתוצאה הטראגית וכי היה מצופה מהמפקדים שנכחו להפגין אחריות ומקצועיות גבוהה בשלב ההכנות ובשלב האימון עצמו. אימוני קרב המגע נעצרו עד ליישום כלל הלקחים וההנחיות טרום החזרה לאימונים. יצויין כי הוועדה המליצה על שינויים מקצועיים בעיקר ביחידות המיוחדות בצה״ל והנושא נמצא בעבודת מטה רחבה.

לאור ממצאי תחקיר ועדת המומחים הוחלט על צעדים פיקודיים ביחס למפקדים הבאים:

ד', מפקד יחידה 504 בדרגת תת-אלוף, קיבל הערה פיקודית.

י', מפקד מערך הלוחמים ביחידה 504 בדרגת סגן-אלוף, יעוכב בקידום ל-6 שנים.

נ', קצין בדרגת סרן, הודח מתפקידו באופן מידי ויעוכב לשנתיים מתפקיד פיקודי.

ע', קצין בדרגת סגן, הודח מתפקידו באופן מידי ויעוכב לשנתיים מתפקיד פיקודי.

ת', קצין בדרגת סגן, הודח מתפקידו ושוחרר מצה״ל.