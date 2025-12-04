אחרי שפרסם הודעת פינוי לשני כפרים. צה"ל התחיל היום (חמישי) לפני זמן קצר לתקוף מהאוויר מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מוקדם יותר צה"ל פרסם אזהרה לתושבים בשני כפרים בדרום לבנון, ג'בע ומחרונה, לקראת תקיפת תשתיות צבאיות של ארגון חיזבאללה. לפי ההודעה, המבנים שסומנו באדום במפות שהועברו לתושבים משמשים את הארגון לפעילות צבאית.
לפי דובר צה"ל, מטרת ההתרעה היא לאפשר לתושבים להתרחק מהאזור בטרם תתבצע התקיפה, וזאת במסגרת המאמצים למנוע פגיעה באזרחים שאינם מעורבים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים