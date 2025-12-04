כוחות צה"ל ושב"כ חיסלו בתחילת השבוע ארבעה מחבלים בכירים בחמאס במזרח רפיח, בהם מפקד הגדוד וסגנו, לאחר שיצאו מתשתית תת־קרקעית. הפעולה התבססה על מודיעין ממוקד והמשיכה במערכה לצמצום תשתיות הטרור באזור מאז תחילת הפסקת האש

כוחות צה"ל ושב"כ חיסלו בתחילת השבוע ארבעה מחבלים בכירים בארגון חמאס במזרח רפיח, בהם מפקד גדוד מזרח רפיח וסגנו. החיסול בוצע כאשר המחבלים ניסו להימלט מתוך תשתית תת־קרקעית באזור.

לפי הודעת צה״ל, הפעולה התבססה על מאמץ מודיעיני של שב"כ וחקירת זירה מתמשכת, ובוצעה באמצעות כוחות אוגדת עזה, צוותי הקרב של חטיבות הנח"ל וגולני ולוחמי יהל"ם, בשילוב סיוע אווירי של חיל האוויר.

זהות הבכירים שחוסלו:

• מחמד ג'ואד מחמד אלבואב, מפקד גדוד מזרח רפיח בחמאס, שהיה מעורב בתכנון פשיטת מחבלי הגדוד לדרום הנגב המערבי ב־7 באוקטובר והוביל פיגועים נגד כוחות צה"ל במהלך המלחמה.

• אסמאעיל כנאן עבד אלחי אבו־לבדה, סגן מפקד הגדוד, גם הוא שותף לתכנון הפשיטה בדרום הנגב המערבי.

• עבדאללה ע׳אזי אחמד חמד, מחבל בגדוד מזרח רפיח, ששימש מאבטח בחוליית המג"ד. חמד הוא בנו של ראזי חמד, בכיר בלשכה המדינית של חמאס.

• תופיק חאלד תופיק סאלם, מפקד פלוגה בגדוד מזרח רפיח.

בצה"ל מציינים כי מאז כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף, הכוחות מכתרים את המרחב ומשמידים תשתיות טרור תת־קרקעיות ומעל הקרקע. עד כה חוסלו יותר מ־40 מחבלים במרחב זה.