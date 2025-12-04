הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי צפויה להשתחרר מחר (שישי) מאיכילוב אחרי כ-3 שבועות. היא צפויה להיחקר בתחילת השבוע.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים נעדכן כי החשודה בתיק החקירה המתנהל ע״י צוות מיוחד במשטרת ישראל , בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות, צפויה להשתחרר מהאשפוז ותוזמן לחקירה בימים הקרובים".

כזכור  הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר־ירושלמי, אושפזה בבית החולים איכילוב, לאחר שנמצאה בביתה ברמת השרון במצב שהעלה חשד לניסיון נוסף לפגיעה עצמית. על פי גורמים רפואיים וביטחוניים, תומר־ירושלמי צפויה להישאר באשפוז לצורך השגחה רפואית.

מספר ימים לאחר מכן דווח כי החוקרים הצליחו לשחזר  פרטים מהטלפון של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, , שיכולים לגלות על שותפים אפשריים להדלפה.