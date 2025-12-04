הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי צפויה להשתחרר מחר (שישי) מאיכילוב אחרי כ-3 שבועות. היא צפויה להיחקר בתחילת השבוע.
מהמשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים נעדכן כי החשודה בתיק החקירה המתנהל ע״י צוות מיוחד במשטרת ישראל , בחשד להדלפה ועבירות פליליות חמורות נוספות, צפויה להשתחרר מהאשפוז ותוזמן לחקירה בימים הקרובים".
כזכור הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, יפעת תומר־ירושלמי, אושפזה בבית החולים איכילוב, לאחר שנמצאה בביתה ברמת השרון במצב שהעלה חשד לניסיון נוסף לפגיעה עצמית. על פי גורמים רפואיים וביטחוניים, תומר־ירושלמי צפויה להישאר באשפוז לצורך השגחה רפואית.
מספר ימים לאחר מכן דווח כי החוקרים הצליחו לשחזר פרטים מהטלפון של הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי, , שיכולים לגלות על שותפים אפשריים להדלפה.
מוטי הקרייתי
כדאי שיתייצבו מול המצלמות שלושה פסיכיאטרים בכירים ויאמרו לנו בכנות ויושרה שאשפוזה של הפצ"רית היה אמיתי או הייתה הצגה.14:58 04.12.2025
אילנה
נראה כמו הכל הצגה !! אם אחרי ניסיון התאבדות צריכה להיות באברבנל ולא בבית הבראה באיכיוב.15:18 04.12.2025
אמינדב
מעניין את השמאלית16:58 04.12.2025
אב יהושוע
עשתה בזמן הזה את כל התיאומים האפשריים בהודעות דרך המבקרים. תיכף תצהיר שהופעלו עליה לחצים והיה לה קשה מסכנה. מהר לשלול דרגות ופנסיה לפני שתצא זכאית כי ממ ראש בגץ...
עשתה בזמן הזה את כל התיאומים האפשריים בהודעות דרך המבקרים. תיכף תצהיר שהופעלו עליה לחצים והיה לה קשה מסכנה. מהר לשלול דרגות ופנסיה לפני שתצא זכאית כי ממ ראש בגץ כבר יכריז שהיא חפה מכל פשעהמשך 16:34 04.12.2025
יפעת תמיר תלאביבי
וואי כמה משמח היא הבריאה לגמרי אין יותר סכנה לחקירה17:02 04.12.2025
ישראל
שימו לב מחקו לה את הזיכרון בבית החולים18:59 04.12.2025
הסנדק
ימנייק אשכנזיפתים עלובי הנפש שמאלנים הרפורמה כאן בטוב או ברע נפתח לכם תתחת סובלים ממכם מאז קום המדינה יסמרטוטי רצפה כל מבינים למה אתם שנואים בכל העולם פה אנחנו בני...
ימנייק אשכנזיפתים עלובי הנפש שמאלנים הרפורמה כאן בטוב או ברע נפתח לכם תתחת סובלים ממכם מאז קום המדינה יסמרטוטי רצפה כל מבינים למה אתם שנואים בכל העולם פה אנחנו בני עדות המזרח מתעבים אתכם אתם אוייבי העםהמשך 17:51 04.12.2025
