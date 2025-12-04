הרמטכ״ל אייל זמיר נפגש עם האלוף רומן גופמן לאחר ההחלטה למנותו לראש המוסד, בירך אותו על הכניסה לתפקיד והדגיש כי צה״ל יסייע לו בתהליך החפיפה ובאתגרים הביטחוניים הצפויים

הרמטכ״ל, רב אלוף אייל זמיר, נפגש היום (חמישי) עם המזכיר הצבאי לראש הממשלה, אלוף רומן גופמן, לאחר ההחלטה למנותו לתפקיד ראש המוסד. במהלך הפגישה בירך הרמטכ״ל את גופמן על המינוי והדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה בין צה״ל לבין המוסד לביטחון המדינה.

זמיר ציין כי גופמן מביא עמו ניסיון רב משנים של תפקידים בחיל השריון ובתפקידי פיקוד בשנים האחרונות. לדבריו, גופמן הוא "קצין אמיץ, מקצועי ומנוסה", והוא הביע ביטחון ביכולתו להוביל את הארגון אל מול האתגרים העומדים בפני ישראל. עוד מסר כי הארגון ילווה את גופמן בתהליך החפיפה ויסייע לו להיכנס לתפקיד באופן מלא.

כזכור, מוקדם יותר הבוקר הכריז ראש הממשלה בנימין נתניהו בחר את רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד הבא במקום דדי ברנע שמסיים קדנציה של 5 שנים בשיאם מבצע עם כלביא.