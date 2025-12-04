צה"ל פרסם היום (חמישי) אזהרה לתושבים בשני כפרים בדרום לבנון, ג'בע ומחרונה, לקראת תקיפת תשתיות צבאיות של ארגון חיזבאללה. לפי ההודעה, המבנים שסומנו באדום במפות שהועברו לתושבים משמשים את הארגון לפעילות צבאית.
במסגרת האזהרה קרא צה"ל לתושבים לפנות את המבנים המסומנים ואת המבנים הסמוכים להם, ולהתרחק מהאזור למרחק של לפחות 300 מטרים. בצה"ל הדגישו כי שהייה בקרבת המבנים עלולה לסכן חיים.
לפי דובר צה"ל, מטרת ההתרעה היא לאפשר לתושבים להתרחק מהאזור בטרם תתבצע התקיפה, וזאת במסגרת המאמצים למנוע פגיעה באזרחים שאינם מעורבים.
