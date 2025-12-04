במשרד הביטחון הודיעו לאוצר כי הם מבינים שתידרש מהם התייעלות כספית בהוצאות ובזבוזים. בעקבות זאת האוצר הסיר צעדים להתייעלות וירידה בתנאי משרתי הקבע

במהלך דיוני התקציב בישיבת הממשלה היום (חמישי) הגיעו משרד הביטחון ומשרד האוצר להבנות ראשונות בנוגע להבדלי התקציב בין שני המשרדים.

בעוד שמשרד האוצר הקצה כ-90 מיליארד ש"ח לתקציב הביטחון, במשרד הביטחון דורשים כרגע באזור ה-140 מיליארד ש"ח. במשרד הביטחון הודיעו לאוצר כי הם מבינים שתידרש מהם התייעלות כספית בהוצאות ובזבוזים. בהמשך להבנה הזו הורה שר האוצר להוריד מסדר היום את הצעדים שתוכננו להתייעלות וירידה בתנאי משרתי הקבע. זאת, כצעד ראשון לצמצום הפער בין דרישות המשרדים.

מוקדם יותר היום שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ נתן הצהרה לתקשורת לפני ישיבת הממשלה על אישור תקציב המדינה לשנת 2026. השר הציג את עיקרי התקציב הקרוב, תוך הכרזה על ניצחון כפול – הן בזירה הביטחונית והן בזירה הכלכלית, ויצא בהצהרה נגד הבנקים והמונופולים: "הרפורמות הללו הן ליבת התקציב הקרוב. בלעדיהם לא יהיה תקציב מדינה. פשוט לא יהיה".