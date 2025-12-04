הסטנדאפיסט אבי נוסבאום, לקח את המילה הכי מאיימת על זוג צעיר – משכנתא – והפך אותה לקומדיה ישראלית עם ריבית. יובל סגל ויעל לבנטל במשחק משובח. לכו לראות

לא אחדש הרבה אם אומר שהמילה הכי מאיימת שעומדת בפניו של כל זוג טרי בשנותיו הראשונות וזה נכון לכל רחבי הגלובוס היא המילה משכנתא.

לקיחת הלוואה לצורך תחילת החיים, דירה, רכב, ניהול החיים מתחיל עם משכנתא. לכן החיבור הזה עם הצגה ישראלית מקורית יש לו בהחלט מקום במחוזותינו ועל קרשי בימתנו. אבי נוסבאום המוכשר כתב טקסט מצחיק, הנוגע לכל אחת ואחד מאיתנו שנטוע בנושא המשכנתא כולל המבוגרים שכבר עברו את הסאגה הזו ומציג בפנינו את החיים.

עוד באותו נושא איך לחשב בדיוק כמה תעלה לכם ההלוואה? 10:29 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אודי ותמר הם זוג רגיל, עם אוברדרפט רגיל ומשכנתא מפלצתית באופן רגיל.

כשהם נקלעים למצוקה כלכלית ופונים לבנק לבקשת עזרה, הם מגלים שהדרך היחידה להיפטר מהמשכנתא כרוכה במוות של אחד מבני הזוג.

בלית ברירה, הם מחליטים לביים את מותו של אודי על מנת לזכות בכספי הביטוח, ויוצאים למסע מטורלל שבמהלכו הם יגלו מה באמת חשוב בחיים (ספויילר: לא המשכנתא).

נכון שבתיאטרון הבימה הם הלכו קצת רחוק עם החזר המשכנתא (ולא אגלה יותר מכך), אבל הכתיבה מדויקת, המשחק משובח גם של יובל סגל בדמות אב המשפחה, יעל לבנטל כאמא, עמי סמולרצ'יק כמנהל הבנק, פיני קידרון כזאב המאיים ושני הילדים המתוקים לצידה של ספיר אזולאי.

התפאורה חכמה ויפה, המשחק כאמור אמין וטוב ולאורך כל 85 הדקות ההנאה מובטחת.