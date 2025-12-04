במהלך הצהרה לתקשורת על תקציב 2026, שר האוצר ענה לשאלת 'סרוגים' על מחירי הדיור: מחירי הדיור ימשיכו לרדת. אם יקר – אל תקנו, לא יהיה חסר דירות במדינת ישראל בשנים הקרובות

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ נתן הצהרה לתקשורת היום (חמישי) במסיבת עיתונאים שקיים לפני ישיבת הממשלה על אישור תקציב המדינה לשנת 2026. השר הציג את עיקרי התקציב הקרוב ואת היסודות העיקריים בהם יעסוק התקציב.

בסוף ההצהרה השר ענה על שאלות הכתבים.

כתב 'סרוגים' שאל את השר על מחירי הדיור: "אמנם מחירי הדירות ירדו קצת בחודשים האחרונים, אבל עדיין לקנות דירה נחשב חלום שהוא לא בר השגה להרבה ישראלים. האם יש משהו בתקציב שינסה להתמודד עם זה?"

השר סמוטריץ' השיב: "כמו שציינת, בפעם הראשונה מזה עשרים שנה שיש ירידות מחירים מטורפות, אני מזכיר לכם אצל שר האוצר הקודם ליברמן היו עליות של 20% בשנה. בפעם הראשונה אנחנו מורידים את מחירי הדיור בישראל, והם ימשיכו לרדת, פשוט בגלל תנאי השוק. כי אנחנו מגדילים היצע. שברנו שיאים של התחלות בנייה ב-2024, ואנחנו נשבור שיאים של התחלות בנייה גם ב-2025 ונמשיך בזה. יש המון כסף בתקציב לסבסוד פיתוח באזורי פריפריה כדי שמכרזי 'מחיר מטרה' יצליחו, עם 50 אחוז למילואימניקים. אנחנו בונים אלפי יחידות דיור בכל רחבי המדינה".

סמוטריץ' פנה לציבור ואמר: "תשמרו על השוק כשוק של קונים, לא של מוכרים. אם יקר – אל תקנו, לא יהיה חסר דירות במדינת ישראל בשנים הקרובות, אנחנו עובדים להגדיל את ההיצע. משקיעים בלפתוח חסמים של הדיור שתוקעים את התכנון. משקיעים בהעמקת סבסוד הקרקע, בטיוב הליכי תכנון ובתמרוץ הרשויות לבנות. נבנה המון דירות, אל תקנו ביוקר. תתמקחו ותורידו מחירים".