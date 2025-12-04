שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ נתן הצהרה לתקשורת היום (חמישי) במסיבת עיתונאים שקיים לפני ישיבת הממשלה על אישור תקציב המדינה לשנת 2026. השר הציג את עיקרי התקציב הקרוב ואת היסודות העיקריים בהם יעסוק התקציב.
בסוף ההצהרה השר ענה על שאלות הכתבים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
כתב 'סרוגים' שאל את השר על מחירי הדיור: "אמנם מחירי הדירות ירדו קצת בחודשים האחרונים, אבל עדיין לקנות דירה נחשב חלום שהוא לא בר השגה להרבה ישראלים. האם יש משהו בתקציב שינסה להתמודד עם זה?"
השר סמוטריץ' השיב: "כמו שציינת, בפעם הראשונה מזה עשרים שנה שיש ירידות מחירים מטורפות, אני מזכיר לכם אצל שר האוצר הקודם ליברמן היו עליות של 20% בשנה. בפעם הראשונה אנחנו מורידים את מחירי הדיור בישראל, והם ימשיכו לרדת, פשוט בגלל תנאי השוק. כי אנחנו מגדילים היצע. שברנו שיאים של התחלות בנייה ב-2024, ואנחנו נשבור שיאים של התחלות בנייה גם ב-2025 ונמשיך בזה. יש המון כסף בתקציב לסבסוד פיתוח באזורי פריפריה כדי שמכרזי 'מחיר מטרה' יצליחו, עם 50 אחוז למילואימניקים. אנחנו בונים אלפי יחידות דיור בכל רחבי המדינה".
סמוטריץ' פנה לציבור ואמר: "תשמרו על השוק כשוק של קונים, לא של מוכרים. אם יקר – אל תקנו, לא יהיה חסר דירות במדינת ישראל בשנים הקרובות, אנחנו עובדים להגדיל את ההיצע. משקיעים בלפתוח חסמים של הדיור שתוקעים את התכנון. משקיעים בהעמקת סבסוד הקרקע, בטיוב הליכי תכנון ובתמרוץ הרשויות לבנות. נבנה המון דירות, אל תקנו ביוקר. תתמקחו ותורידו מחירים".
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
בדיחה
פשוט משעשע רק שהבדיחה על חשבונינו13:10 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורי רוט
קבלו עוד מקבץ מאימרותיו של בצלאל סמוטריץ' היהיר והמתנשא: 1. 7.10.2015 החמאס הוא נכס למדינת ישראל 2. 1.2023 אנחנו נחזיר את הביטחון 3. אנחנו נוריד את יוקר המחיה 4....
קבלו עוד מקבץ מאימרותיו של בצלאל סמוטריץ' היהיר והמתנשא: 1. 7.10.2015 החמאס הוא נכס למדינת ישראל 2. 1.2023 אנחנו נחזיר את הביטחון 3. אנחנו נוריד את יוקר המחיה 4. הרב מיכה הלוי יהיה הרב הראשי לישראל 5. אם יכנס גרגיר סיוע אפרוש מהממשלה 6. 5.2025 עוד חצי שנה לא יהיה חמאס בעזה דיבורים כמו חול ויהירות אין סופית זה האיש וזו מורשתוהמשך 13:02 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים מאיר ויזניצר
כבוד השר היקר. הכול בבלט אולי ירד המחיר בכמה שקלים על החלב ועוד כמה שקלים על יוקר המזון, אבל רוב השכר שלנו הולך למשכנתא, רכב/ביטוח/דלק, חינוך. בעניין הדיור לא עשית כלום הכול...
כבוד השר היקר. הכול בבלט אולי ירד המחיר בכמה שקלים על החלב ועוד כמה שקלים על יוקר המזון, אבל רוב השכר שלנו הולך למשכנתא, רכב/ביטוח/דלק, חינוך. בעניין הדיור לא עשית כלום הכול זה היצע וביקוש, השוק קובע את המחיר, בד"כ שיורד בהרבה זה רק מראה על חוסר אימון בכלכלה, הדבר היחידי שאת יכול לעשות בעניין הדיור זה להוריד מיסוי ישיר על בניה ולהוריד את מחיר הקרקע. בשורת טובותהמשך 14:49 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
khfgkj
דתות/כתות= שטיפות מוח רווחיות בהן עושים מה שהיחצנים/מנהיגים(רבנים,גואל רצון,כמרים,אימאמים וכו) אומרים. הגיע הזמן להתקדם להווה,להפריד דת ממדינה ולשלול כל הזכויות מכל המשתמטים!15:37 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים מאיר ויזניצר
כבוד השר היקר. הכול בבלט אולי ירד המחיר בכמה שקלים על החלב ועוד כמה שקלים על יוקר המזון, אבל רוב השכר שלנו הולך למשכנתא, רכב/ביטוח/דלק, חינוך. בעניין הדיור לא עשית כלום הכול...
כבוד השר היקר. הכול בבלט אולי ירד המחיר בכמה שקלים על החלב ועוד כמה שקלים על יוקר המזון, אבל רוב השכר שלנו הולך למשכנתא, רכב/ביטוח/דלק, חינוך. בעניין הדיור לא עשית כלום הכול זה היצע וביקוש, השוק קובע את המחיר, בד"כ שיורד בהרבה זה רק מראה על חוסר אימון בכלכלה, הדבר היחידי שאת יכול לעשות בעניין הדיור זה להוריד מיסוי ישיר על בניה ולהוריד את מחיר הקרקע. בשורת טובותהמשך 14:49 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בדיחה
פשוט משעשע רק שהבדיחה על חשבונינו13:10 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורי רוט
קבלו עוד מקבץ מאימרותיו של בצלאל סמוטריץ' היהיר והמתנשא: 1. 7.10.2015 החמאס הוא נכס למדינת ישראל 2. 1.2023 אנחנו נחזיר את הביטחון 3. אנחנו נוריד את יוקר המחיה 4....
קבלו עוד מקבץ מאימרותיו של בצלאל סמוטריץ' היהיר והמתנשא: 1. 7.10.2015 החמאס הוא נכס למדינת ישראל 2. 1.2023 אנחנו נחזיר את הביטחון 3. אנחנו נוריד את יוקר המחיה 4. הרב מיכה הלוי יהיה הרב הראשי לישראל 5. אם יכנס גרגיר סיוע אפרוש מהממשלה 6. 5.2025 עוד חצי שנה לא יהיה חמאס בעזה דיבורים כמו חול ויהירות אין סופית זה האיש וזו מורשתוהמשך 13:02 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר