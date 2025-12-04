פעיל אחים לנשק לשעבר, נעם לניר, התראיין אצל נוה דרומי שהציבה בפניו שאלות נוקבות. בשלב מסוים הוא איים, אם תמשיכי כך, אני יוצא. ואז הגיע הפיצוץ. צפו

נעם לניר, חבר 'אחים לנשק' לשעבר, הגיע לראיון אצל נוה דרומי ב-i24news. במהלך הראיון דרומי שאלה אותו האם הוא מתחרט על דברים שהוא עשה בעבר, והדבר הוביל לפיצוץ.

לניר שאל את דרומי האם היא לא מתחרטת על דברים שהיא עשתה בעבר? ואיים כי אם היא תמשיך ככה הוא יקום ויעזוב. בתגובה היא השיבה לו: "אני לא איימתי בסרבנות". צפו.