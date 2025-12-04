נעם לניר, חבר 'אחים לנשק' לשעבר, הגיע לראיון אצל נוה דרומי ב-i24news. במהלך הראיון דרומי שאלה אותו האם הוא מתחרט על דברים שהוא עשה בעבר, והדבר הוביל לפיצוץ.
לניר שאל את דרומי האם היא לא מתחרטת על דברים שהיא עשתה בעבר? ואיים כי אם היא תמשיך ככה הוא יקום ויעזוב. בתגובה היא השיבה לו: "אני לא איימתי בסרבנות". צפו.
נעם לניר, פעם חבר ב"אחים לנשק", רוצה מאוד שנשכח את חרפת הסרבנות. נוה דרומי פגשה אותו למפגש קצוות ופחות זרמה עם זה.#קבינטשישי עם @NavehDromi, מחר ב-19:53 | ערוץ 15 בשלט pic.twitter.com/shNPxVFQEf
— i24NEWS (@i24NEWS_HE) December 4, 2025
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
למה היא מתעקשת לראיין את המטומטמים האלה
מהשמאל ולהחשיב אותם בכלל מה הם אמרו ומה הם עשו. שילכו לפח האשפה לא מעניינים13:54 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ליאת
כל אותם אלו שנלחמים כעת בחרדים על הגיוס, קראו לסרבנות. לא גיוס חרדים מעניין אותם. ביבי מעניין אותם. רק לא ביבי14:23 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ליאת
כל אותם אלו שנלחמים כעת בחרדים על הגיוס, קראו לסרבנות. לא גיוס חרדים מעניין אותם. ביבי מעניין אותם. רק לא ביבי14:23 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
למה היא מתעקשת לראיין את המטומטמים האלה
מהשמאל ולהחשיב אותם בכלל מה הם אמרו ומה הם עשו. שילכו לפח האשפה לא מעניינים13:54 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר