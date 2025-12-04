ממשלת עיראק פרסמה בעיתון הרשמי כי חיזבאללה והחות'ים הוגדרו כגופים המעורבים בפעילות חמושה וכי נכסיהם במדינה יוקפאו. לפי דיווחי The New Arab, המהלך נעשה כדי לעמוד בדרישות משרד האוצר האמריקאי ולמנוע סנקציות, ועורר ביקורת מצד גורמים פרו־איראניים בעיראק

ממשלת עיראק סיווגה רשמית את חיזבאללה הלבנוני ואת החות'ים בתימן כארגוני טרור והורתה על הקפאת נכסיהם הפיננסיים. ההחלטות פורסמו בגיליון מספר 4848 של העיתון הרשמי העיראקי אל־וקאיע אל־עיראקיה, שבו מתפרסמות החלטות מדינה נכנסות לתוקף כך פורסם בעיתון הממשלתי בעיראק "אל־וקאיע אל־עיראקיה".

המסמך הרשמי מציין כי חיזבאללה והחות'ים מוגדרים כגופים המעורבים בביצוע פעולות טרור, וכי יוקפאו כל נכסיהם הכספיים בעיראק. את ניסוח ההחלטה הובילה הוועדה העיראקית המטפלת בהקפאת נכסים החשודים במימון טרור, ובה נציגים מגופי הממשלה והביטחון.

ממשלת עיראק לא פרסמה תגובה רשמית, אך יועץ ממשלתי מסר לגרסה הערבית של The New Arab כי המהלך נועד לעמוד בדרישות משרד האוצר האמריקאי כדי להימנע מסנקציות אפשריות על מוסדות מרכזיים, בהם הבנק המרכזי וחברת הנפט הממשלתית SOMO. לדבריו, מדובר בצעד "פיננסי יותר מאשר פוליטי".

ההחלטה עוררה ביקורת מצד גורמים המזוהים עם ארגונים פרו־איראניים. חבר הפרלמנט מוסטפא סנד כתב כי "עיראק מסווגת את החות'ים וחיזבאללה כארגוני טרור ובמקביל מציעה לתת לטראמפ פרס נובל לשלום". פעילים ברשתות ציינו כי כל סכום שיועבר לגופים אלה בשטח עיראק יוקפא.

מקור פוליטי בבגדאד אמר לעיתון אל־ערבי אל־ג'דיד כי ההחלטה התקבלה כבר לפני כחודש וכי השתתפו בה "רוב המוסדות הרשמיים של המדינה, כולל בית המשפט העליון הפדרלי". לדבריו, מדובר בצעד כלכלי הדומה להחלטות שהתקבלו בעבר ולא נועד לפגוע ישירות בקבוצות המזוה