הקרב בין לוין לעמית מתעצם. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, לא עוצר וקובע דיון נוסף (כלומר ערעור) על החלטת בג"צ הקודמת שקבעה כי הפרקליטות פסולה מלחקור את פרשת הפצ"רית וכי שר המשפטים צריך למנות חוקר מטעמו.
את הבקשה לדיון נוסף ביקש ארגון השמאל "משמר הדמוקרטיה", ולפי ההחלטה של עמית, הדיון יתמקד בשתי שאלות תיאורטיות:
האם שר המשפטים יכול להחליט על מינוי ממונה מטעם לחקירה פלילית ושאלת קיומו והיקפו של כלל בדבר ניגוד עניינים גורף או מערכתי באשר לעיסוק בעניין מסוים, ובחקירה פלילית קונקרטית בפרט.
עמית סייג, כי מדובר בתיק תיאורטי ולכן לא המסקנו שלו לא יחולו על פרשת הפצ"רית, והדיון הוא למעשה בניגוד העניינים של היועמ"שית, וההחלטה של לוין לעקוף את סמכותה.
לוין עולה עם ההרכב המלא של בג"צ (שעומד כיום על 11 שופטים): עמית, סולברג, ברק-ארז, מינץ, וילנר, גרוסקופף, שטיין, כנפי-שטייניץ, כבוב, כשר ורונן.
הדיון התיאורטי ייקבע במחצית הראשונה של שנת 2026, והצדדים יגישו את עיקרי הטיעונים שלהם עד פברואר הבא.
מה דעתך בנושא?
27 תגובות
5 דיונים
מוישה
איזה עיתון פח, אני מאוד מקווה שאתם לא מייצגים את הציבור הדתי לאומי באמת. מי פה לא עוצר? ממשלת החורבן הזו ויריב לוין שמפרקים כל מוסד אפשרי במדינת ישראל, ואת...
איזה עיתון פח, אני מאוד מקווה שאתם לא מייצגים את הציבור הדתי לאומי באמת. מי פה לא עוצר? ממשלת החורבן הזו ויריב לוין שמפרקים כל מוסד אפשרי במדינת ישראל, ואת המדינה עצמה, או שבית המשפט שהוא מעצור קטן בדרכם של פשיסטים מטורפים? העיתון הזה לדיראון עולםהמשך 11:51 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורח
אתה ודומיך לדיראון עולם. אתם טוטליטריים ופשיסטים כמו מוסוליני וה*טלר. אצלך ואצל דומיך, רק לשמאלנים יש זכויות וימנים חיים כמו נתינים מסוג ב׳. תתבייש לך. לך לעיתוני התעמולה שלך שיתנו לך ליטוף לאגו, פשיסט ארור.12:08 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדקיהו
בתגובה ל: מוישה
משה לפי הכתיבה שלך אתה ממוקם במפה דל השמאל הרדיקלי השולט על הצמתים הלא דמוקרטיים הבוחרים את עצמם וצברו כח עצום עד כדי כך שביטלו את הכח של הרשות המחוקקת והמבצעת. יש כאן משא נקמה של האיש יצחק עמית שמנצל את הכח הרב שצבר הבג"ץ משך 30 שנה.14:45 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בני
בתגובה ל: מוישה
רדמן אבוטבול , צא לנו מהוריד18:50 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צליל
ממשלת חלם היו צריכים ממזמן להפסיק לציית לבג"ץ עכשיו לא תהיה להם ברירה שהאמת טופחת על פניהם לא תהיה להם ברירה אלא למחוק את הבג "ץ לאלתר גם אם...
ממשלת חלם היו צריכים ממזמן להפסיק לציית לבג"ץ עכשיו לא תהיה להם ברירה שהאמת טופחת על פניהם לא תהיה להם ברירה אלא למחוק את הבג "ץ לאלתר גם אם תפרוץ מלחמה עולמית בין הראשיות חייבים לעצור את הפשע והשחיתות של ראש אירגון הפשע עמית ימח"ש.המשך 11:43 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
??? אתה מבין מה אתה כותב? אתה רוצה לתת שלטון מוחלט ללא בקרה לפוליטיקאים מושחתים? מאותו רגע שהשלטון אינו מציית לבג"ץ אין יותר שלטון חוק. יש רק שלטון הכוח. מדינת ישראל היא מדינה הנמצאת באופן קבוע במצב מלחמה. כאשר יש חילוקי דעות, לכל אזרח יש את חופש הדיבור, חופש להפגין נגד השלטון וכו... חילוקי הדעות אינם נפתרים בכוח הנשק מכיוון שהאזרח מבין שמערכת המשפט היא המחליטה, בכל רגע אם הפוליטיקאים נוטלים לעצמם כוח שלא ניתן להם.12:56 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יונה
בתגובה ל: אשר
ואים בגץ יחליט בשם הדמוקרטיה למנוע מהליכוד והחרדים לרוץ לבחירות כי הם פשיסטים ויוציאו צו לוועדת הבחירות המרכזית להשמיד את הפתקים שלהם . גם אז תגיד שזה שלטון החוק?14:50 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: יונה
ואם הליכוד יחליט בשם המשילות למנוע מבנט, לפיד וליברמן לרוץ לבחירות כי הם אנרכיסטים ויחוקקו חוק שמונע מהם?15:30 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צוריאל
כל הכבוד לשופט עמית11:38 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צדקיהו
בתגובה ל: צוריאל
איזה כבוד ? הוא עוזר לטייל את חקירת הפצר"ית ומעללי הפצריה.14:48 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציגלר מצהלה
יש למנות את העבריין ממבשרת ציון שמינה את עצמו לאלוהה בית שימוש העליון עבריין הבנייה ממבשרת ציון בית השימוש העליון בירושלים11:50 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עמית הדיקטטור העבריין מחסל בהרכבים משלו את מינויי הממשלה-את מינוי לוין לחקירת הפצרית, עכשיו את חקירת היועמשית, את חוק יסוד הוועדה למינוי שופטים ואת ועדת הרוגלות-לטובת היועמשית!
עמית הדיקטטור העבריין מחסל בהרכבים משלו את מינויי הממשלה-את מינוי לוין לחקירת הפצרית, עכשיו את חקירת היועמשית, את חוק יסוד הוועדה למינוי שופטים ואת ועדת הרוגלות-לטובת היועמשית!11:54 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר
הרכב משלו? "לוין עולה עם ההרכב המלא של בג"צ (שעומד כיום על 11 שופטים)"12:58 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בני
עד עכשיו צחקנו , מעכשיו כל הממשלה צריכה להתאבד שזה לא יקרה ... הגרמני על סטרואידים , החליט להתעורר-פסל את קולה ובן חמו, מתערב בחוק יסוד על הרכב השופטים ועכשיו...
עד עכשיו צחקנו , מעכשיו כל הממשלה צריכה להתאבד שזה לא יקרה ... הגרמני על סטרואידים , החליט להתעורר-פסל את קולה ובן חמו, מתערב בחוק יסוד על הרכב השופטים ועכשיו נענה לבקשת היועמשית ( שנמצאת בניגוד עניינים פה , כן ? ) מי שאראה אותו נלחם במקרה הזה-אצביע לו - מי שירדם שישכח ממני ומהמשפחה שלנוהמשך 12:46 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טליה
בתגובה ל: בני
סוף סוף שירגישו את השיניים של החוק.16:21 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
היהודי
יכול להיות שנתניהו בלופ איתם במקרה הזה , יד לוחצת יד, חנינה תמורת הטיוח פה ... מאז בקשת החנינה הגרמני התחיל להתפרע-פסל את קולה ובן חמו, מתערב בחוק יסוד על...
יכול להיות שנתניהו בלופ איתם במקרה הזה , יד לוחצת יד, חנינה תמורת הטיוח פה ... מאז בקשת החנינה הגרמני התחיל להתפרע-פסל את קולה ובן חמו, מתערב בחוק יסוד על הרכב השופטים ועכשיו נענה לבקשת היועמשית ( שנמצאת בניגוד עניינים פה , כן ? ) מי שאראה אותו נלחם בשבילנו , הימין ועם ישראל במקרה הזה-אצביע לו - מי שירדם שישכח ממני ומהמשפחה שלנוהמשך 13:00 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
צריך לסגור את הבגץ נתניהו בפניה רגשית תמנה את טלי גוטליב לשרת המשפטים היא תדע לנפנף את הנשיא שמינה את עצמו לנשיא גם הוא עם הפצרית והיועמשית להיחקר ואם...
צריך לסגור את הבגץ נתניהו בפניה רגשית תמנה את טלי גוטליב לשרת המשפטים היא תדע לנפנף את הנשיא שמינה את עצמו לנשיא גם הוא עם הפצרית והיועמשית להיחקר ואם יש אשמות חמורות להיעצר לא יתכן שהוא יחליט חייבים לחקוק חוק לגבי הבגץ איך כתוב בקוהלת מקום המשפט שם הרשע ומקום הצדק שכולם יודעים שזה בגץ שם הרשע מה הוא רוצה כאוס ראש הממשלה חייב לפעול טלי גוטליב היא תדע את העבודההמשך 18:09 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעק ק
עבריין בניה שולט במדינה. כולם מפחדים ממנו הוא ראש החונטה. חייבים להתנגד לו.18:08 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח מודאג
הגיע הזמן למשבר חוקתי אין אימון במערכת המשפט ואין אימון בנשיא עבריין שצריך לשבת בכלא.17:47 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר