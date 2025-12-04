נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מבטל את פסיקת בג"צ הקודמת וקובע דיון בהרכב מורחב על סמכויותיו של שר המשפטים לוין למנות חוקר בזמן שיש ליועמ"שית ניגוד עניינים

הקרב בין לוין לעמית מתעצם. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, לא עוצר וקובע דיון נוסף (כלומר ערעור) על החלטת בג"צ הקודמת שקבעה כי הפרקליטות פסולה מלחקור את פרשת הפצ"רית וכי שר המשפטים צריך למנות חוקר מטעמו.

את הבקשה לדיון נוסף ביקש ארגון השמאל "משמר הדמוקרטיה", ולפי ההחלטה של עמית, הדיון יתמקד בשתי שאלות תיאורטיות:

האם שר המשפטים יכול להחליט על מינוי ממונה מטעם לחקירה פלילית ושאלת קיומו והיקפו של כלל בדבר ניגוד עניינים גורף או מערכתי באשר לעיסוק בעניין מסוים, ובחקירה פלילית קונקרטית בפרט.

עמית סייג, כי מדובר בתיק תיאורטי ולכן לא המסקנו שלו לא יחולו על פרשת הפצ"רית, והדיון הוא למעשה בניגוד העניינים של היועמ"שית, וההחלטה של לוין לעקוף את סמכותה.

לוין עולה עם ההרכב המלא של בג"צ (שעומד כיום על 11 שופטים): עמית, סולברג, ברק-ארז, מינץ, וילנר, גרוסקופף, שטיין, כנפי-שטייניץ, כבוב, כשר ורונן.

הדיון התיאורטי ייקבע במחצית הראשונה של שנת 2026, והצדדים יגישו את עיקרי הטיעונים שלהם עד פברואר הבא.