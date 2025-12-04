שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר בסורוקה את לוחמי סיירת גולני והנגד מאוגדת עזה שנפצעו אתמול בהיתקלות עם מחבלים ברצועה. הוא שוחח עם הפצועים ובני משפחותיהם והדגיש כי ישראל תמשיך לפעול נגד תשתיות הטרור של חמאס עד להשבת כל החטופים

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (חמישי) בבית החולים סורוקה את לוחמי סיירת גולני ואת הנגד הלוחם באוגדת עזה שנפצעו אתמול במהלך היתקלות עם מחבלים ברצועה. במהלך הביקור שוחח השר עם הפצועים ועם בני משפחותיהם, חיזק אותם והביע הערכה על אומץ ליבם ועל פעולתם בשטח

אל השר התלוו קצינות מערך הנפגעים של צה"ל ופרופ' דן שוורצפוקס, מנהל המיון וסגן מנהל בית החולים.

כ"ץ אמר כי פגישתו עם הלוחמים המחישה שוב את מסירותם למען ביטחון המדינה. לדבריו, "לוחמי צה"ל פועלים להגן על מדינת ישראל, ואנחנו מחויבים לעמוד מאחוריהם בכל עת". הוא הוסיף כי ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הפרות ונגד תשתיות הטרור של חמאס בעזה, עד להשבת החטוף האחרון ועד לפגיעה מלאה ביכולות הארגון.

בסיום הביקור איחל השר החלמה מהירה לפצועים וציין כי "עם ישראל כולו גאה בכם".