שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (חמישי) בבית החולים סורוקה את לוחמי סיירת גולני ואת הנגד הלוחם באוגדת עזה שנפצעו אתמול במהלך היתקלות עם מחבלים ברצועה. במהלך הביקור שוחח השר עם הפצועים ועם בני משפחותיהם, חיזק אותם והביע הערכה על אומץ ליבם ועל פעולתם בשטח
אל השר התלוו קצינות מערך הנפגעים של צה"ל ופרופ' דן שוורצפוקס, מנהל המיון וסגן מנהל בית החולים.
כ"ץ אמר כי פגישתו עם הלוחמים המחישה שוב את מסירותם למען ביטחון המדינה. לדבריו, "לוחמי צה"ל פועלים להגן על מדינת ישראל, ואנחנו מחויבים לעמוד מאחוריהם בכל עת". הוא הוסיף כי ישראל תמשיך לפעול בעוצמה נגד הפרות ונגד תשתיות הטרור של חמאס בעזה, עד להשבת החטוף האחרון ועד לפגיעה מלאה ביכולות הארגון.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בסיום הביקור איחל השר החלמה מהירה לפצועים וציין כי "עם ישראל כולו גאה בכם".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שירי מנתניה
עם ישראל גאה בכם ובז לממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. תרגישו טוב, חיילים יקרים ואהובים!11:37 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
עם ישראל גאה בכם ובז לממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. תרגישו טוב, חיילים יקרים ואהובים!11:37 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר