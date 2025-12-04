פרשיית ריגול חמורה נחשפה: במהלך חודש נובמבר האחרון, בפעילות משולבת ומוצלחת של היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים יחד עם שירות הביטחון הכללי (שב"כ), נעצר חשוד, תושב אשקלון בן 37, בחשד לקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע עבירות ביטחוניות חמורות.
מחקירת ימ"ר ירושלים והשב"כ עלה כי החשוד עמד בקשר עם הגורמים האיראניים במשך מספר חודשים. במהלך קשר זה, התבקש החשוד לבצע עבורם משימות שונות במדינת ישראל. עוד עולה מהחקירה כי במסגרת הקשר עם המודיעין האיראני, קיבל החשוד תגמול כספי שהסתכם באלפי דולרים.
בסיום חקירת ימ"ר והשב"כ, היום (חמישי) צפוי להיות מוגש כתב אישום חמור נגד החשוד לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, על ידי פרקליטות מחוז דרום.
אזהרת גורמי הביטחון
בעקבות הפרשה, שב"כ ומשטרת ישראל חוזרים ומזהירים את אזרחי ותושבי ישראל מפני הסכנה שבקיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב, או כל גורם לא מזוהה אחר. האזהרה חריפה במיוחד נגד ביצוע משימות עבורם, בין אם מדובר בתשלום או מכל סיבה אחרת.
גורמי מודיעין וטרור ממדינות אויב, ובראשם איראן, ממשיכים כל העת במאמציהם לגייס ולהפעיל אזרחים ישראלים לצורך ביצוע משימות ביטחוניות, משימות טרור וריגול בתוך גבולות המדינה. ניסיונות הגיוס מתבצעים לעיתים קרובות גם באמצעות פניות ברשתות החברתיות, שעלולות להיראות תמימות בתחילה.
משטרת ישראל ושב"כ הבהירו כי ימשיכו לפעול באופן נחוש לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות חמורה מסוג זה.
