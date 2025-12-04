רשם המפלגות דחה את עתירת הליכוד ואישר את השם "המילואימניקים", למרות הטענה שהמונח עלול להטעות את הציבור ולפגוע ברגשותיו

רשם המפלגות הודיע על דחיית התנגדות מפלגת הליכוד ואישר באופן רשמי את רישום שמה של מפלגתו החדשה של השר לשעבר יועז הנדל, שתקרא "המילואימניקים".

ההחלטה מגיעה בעקבות עתירה תקדימית שהגישה מפלגת הליכוד לרשמת המפלגות, עו"ד שולי אבני שוהם, ובה דרשה לאסור את השימוש בשם זה. לטענת הליכוד, השימוש בשם "המילואימניקים" עלול "להטעות את הציבור, לפגוע בתקנת הציבור וברגשותיו".

בתגובה להחלטה ולעתירה נגדו, לא חסך יועז הנדל מילים קשות נגד הליכוד: "אני מברך על ההחלטה של רשמת המפלגות. העתירה של הליכוד נגדנו נבעה אך ורק מפחד והבנה שהם מפקירים את הציבור המשרת".

הנדל המשיך ותקף: "ראינו בשנתיים האחרונות את הבחירה במשתמטים על פני המשרתים, וזה קרה אפילו בזמן מלחמה. מפלגת השלטון שמעודדת השתמטות ופוגעת בציבור המשרת – ניסתה לפגוע ביכולת שלנו לקום ולגייס משאבים. המונח 'מילואימניקים' מציב בפניהם מראה לא נוחה. ההתעסקות בתפל היא סיבה נוספת לכך שבמוקדי קבלת ההחלטות צריכים להיות יותר מילואימניקים ופחות כלומניקים".

המפלגה: משרתים, משפחות ושכול

מפלגת המילואימניקים מורכבת מציבור רחב של משרתי ומשרתות מילואים, משפחות מילואים, פצועי צה"ל, משפחות שכולות ומתנדבים בארגונים אזרחיים. בין מייסדיה בולטים דמויות מוכרות במאבק של ארגוני המשרתים נגד חוק ההשתמטות ופעילים למען גיוס הוגן לכולם.

במטה המפלגה, המיוצגת על ידי עו"ד אורי הברמן, התלוננו על העיכוב שנוצר במתן תשובת רשם המפלגות, עיכוב שיצר לטענתם הגבלות משפטיות וכלכליות שהקשו על ההתארגנות עד לסיום הליך הרישום המלא. כעת, משאושר השם רשמית, יכולה המפלגה להתקדם בהכנותיה לקראת המערכת הפוליטית.