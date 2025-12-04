רשם המפלגות הודיע על דחיית התנגדות מפלגת הליכוד ואישר באופן רשמי את רישום שמה של מפלגתו החדשה של השר לשעבר יועז הנדל, שתקרא "המילואימניקים".
ההחלטה מגיעה בעקבות עתירה תקדימית שהגישה מפלגת הליכוד לרשמת המפלגות, עו"ד שולי אבני שוהם, ובה דרשה לאסור את השימוש בשם זה. לטענת הליכוד, השימוש בשם "המילואימניקים" עלול "להטעות את הציבור, לפגוע בתקנת הציבור וברגשותיו".
בתגובה להחלטה ולעתירה נגדו, לא חסך יועז הנדל מילים קשות נגד הליכוד: "אני מברך על ההחלטה של רשמת המפלגות. העתירה של הליכוד נגדנו נבעה אך ורק מפחד והבנה שהם מפקירים את הציבור המשרת".
הנדל המשיך ותקף: "ראינו בשנתיים האחרונות את הבחירה במשתמטים על פני המשרתים, וזה קרה אפילו בזמן מלחמה. מפלגת השלטון שמעודדת השתמטות ופוגעת בציבור המשרת – ניסתה לפגוע ביכולת שלנו לקום ולגייס משאבים. המונח 'מילואימניקים' מציב בפניהם מראה לא נוחה. ההתעסקות בתפל היא סיבה נוספת לכך שבמוקדי קבלת ההחלטות צריכים להיות יותר מילואימניקים ופחות כלומניקים".
המפלגה: משרתים, משפחות ושכול
מפלגת המילואימניקים מורכבת מציבור רחב של משרתי ומשרתות מילואים, משפחות מילואים, פצועי צה"ל, משפחות שכולות ומתנדבים בארגונים אזרחיים. בין מייסדיה בולטים דמויות מוכרות במאבק של ארגוני המשרתים נגד חוק ההשתמטות ופעילים למען גיוס הוגן לכולם.
במטה המפלגה, המיוצגת על ידי עו"ד אורי הברמן, התלוננו על העיכוב שנוצר במתן תשובת רשם המפלגות, עיכוב שיצר לטענתם הגבלות משפטיות וכלכליות שהקשו על ההתארגנות עד לסיום הליך הרישום המלא. כעת, משאושר השם רשמית, יכולה המפלגה להתקדם בהכנותיה לקראת המערכת הפוליטית.
מה דעתך בנושא?
12 תגובות
2 דיונים
שירי מנתניה
גם שמה של ה"ליכוד" יכול להטעות, יותר מתאים "פילוג". "ציונות הדתית" כנ"ל, יותר מתאים "הכסא הדתי". "חוק הגיוס" בעצם חוק ההשתמטות. "ימין" בעצם השתמטות והפליה בין דם לדם. "ערוץ 14 - אנחנו של ישראל"...
גם שמה של ה"ליכוד" יכול להטעות, יותר מתאים "פילוג". "ציונות הדתית" כנ"ל, יותר מתאים "הכסא הדתי". "חוק הגיוס" בעצם חוק ההשתמטות. "ימין" בעצם השתמטות והפליה בין דם לדם. "ערוץ 14 - אנחנו של ישראל" בעצם: אנחנו של ביבי.המשך 10:32 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סש
פנים חדשות מבשרות תקוה חדשה . וישן מפני חדש תוציאו . מילואימניקים בהצלחה .10:51 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
1א לנצח
אנשים מעולים במפלגה, אבל באמת שם גרוע. גם את המילואים צריך להוציא מהפוליטיקה.10:41 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הנדל ה ד מ גנו ג ה ר קנו ב אמר שעם בן גבירמ ה" מ ס ו כ ן " הוא לא יישב, אבל עם וליד טאהא - כן יישב!!!
הנדל ה ד מ גנו ג ה ר קנו ב אמר שעם בן גבירמ ה" מ ס ו כ ן " הוא לא יישב, אבל עם וליד טאהא...
הנדל ה ד מ גנו ג ה ר קנו ב אמר שעם בן גבירמ ה" מ ס ו כ ן " הוא לא יישב, אבל עם וליד טאהא - כן יישב!!!המשך 10:53 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הנדל עם המילואימניקים של קפלן, ומה עם אלפי ה ס ר ב נ י ם של קפלן???....
הנדל עם המילואימניקים של קפלן, ומה עם אלפי ה ס ר ב ...
הנדל עם המילואימניקים של קפלן, ומה עם אלפי ה ס ר ב נ י ם של קפלן???....המשך 10:52 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הנדל אמר ששותפות עם מפלגה ערבית היתה עבורו "קו אדום שהצדיק הליכה לבחירות נוספות או הפרת הבטחת בחירות ליבתית על סטרואידים", והקים ממשלה פלסטינית עם בנט, ר ע " מ ורשת הגנה של המשותפת!
הנדל אמר ששותפות עם מפלגה ערבית היתה עבורו "קו אדום שהצדיק הליכה לבחירות נוספות או הפרת הבטחת בחירות ליבתית על סטרואידים", והקים ממשלה פלסטינית עם בנט, ר ע " מ...
הנדל אמר ששותפות עם מפלגה ערבית היתה עבורו "קו אדום שהצדיק הליכה לבחירות נוספות או הפרת הבטחת בחירות ליבתית על סטרואידים", והקים ממשלה פלסטינית עם בנט, ר ע " מ ורשת הגנה של המשותפת!המשך 10:52 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלמוני
בתגובה ל: הנדל אמר ששותפות עם מפלגה ערבית היתה עבורו "קו אדום שהצדיק הליכה לבחירות נוספות או הפרת הבטחת בחירות ליבתית על סטרואידים", והקים ממשלה פלסטינית עם בנט, ר ע " מ ורשת הגנה של המשותפת!
האם נתניהו לא מנהל שיחות אם הערבים למה עליו אתם לא מדברים צבועים כל הליכודנכים להם מותר לאחרים אסור13:24 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוי כהן
הזוי לחלוטין---------------הליכוד צודק------המפלגה תקבל 2541 קולות שמאלנים11:02 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: לוי כהן
עצוב, שמחנה הימין הפך להיות מחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם. רוב עם ישראל יצביע למחנה המשרתים.11:34 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דויד אוב
בתגובה ל: לוי כהן
אתה ומפלגת הפילוג של זיבי הזויים לא ציונים13:19 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רחלי
שם המפלגה לא תביא קולות, גם מנהיגה לא יביא. הוא יגזול מהיכולת להפיל את ביבי.12:03 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גרא
הליכוד הוא תנועה כל כך חלשה. נתניהו הרס אותה לחלוטין.12:29 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גרא
הליכוד הוא תנועה כל כך חלשה. נתניהו הרס אותה לחלוטין.12:29 04.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר