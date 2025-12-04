אמו של רן גואילי , לוחם מג"ב שגופתו מוחזקת בידי חמאס מאז השבעה באוקטובר, פרסמה פוסט מרגש שבו שיתפה את כאב המשפחה וההתעקשות להשיבו הביתה

אמו של רן גואילי, לוחם מג"ב שגופתו האחרונה שמוחזקת בשבי חמאס פרסמה הבוקר (חמישי) פוסט אישי וכואב שבו כתבה כי בנה היה "ראשון לצאת ואחרון לחזור". היא הדגישה כי המשפחה לא תחדל ממאמציה עד שישוב אליהם.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ ברשת ה-X כי פגש אמש את אביו של רן, חיבק אותו ואמר לו כי “רני שמר על כולנו”. לדבריו, רן יצא ראשון להגן על אזרחי ישראל ונותר עד היום בעזה. השר ציין כי לבו עם המשפחה והדגיש את מחויבותו להמשיך וללוות את מאבקם.

עוד באותו נושא דיווח: ארגוני הטרור חידשו את החיפושים אחרי החללים החטופים 11:08 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

רן יצא מביתו באותה שבת למרות שסבל משבר בכתף. בשטח הוא רדף אחרי מחבלים, העניק סיוע לשורדי מסיבת נובה ונפצע מירי בידו וברגלו במהלך הלחימה. למרות הפציעות וללא מחסה, הוא המשיך להילחם וחתר למגע מול עשרות מחבלים. כשהתמודד לבדו מולם, הצליח לחסל 14 מהם, רגע לפני שנחטף.