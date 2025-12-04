אריאל בן ה־6 מירושלים נפטר מסיבוך נדיר של שפעת. משפחתו בחרה לתרום את איבריו, וארבעה מטופלים קיבלו הזדמנות חדשה לחיים

חסד אחרי מותו. משפחתו של אריאל בן ה-6, שנפטר השבוע משפעת החליטה לתרום את אבריו.

אריאל הובא לבית החולים שערי צדק בשבוע שעבר לאחר שנדבק בשפעת והתפתח אצלו סיבוך נדיר וקשה. הרופאים נלחמו על חייו, אך מצבו הידרדר והוא נפטר. משפחתו של אריאל ליטול החלטה יוצאת דופן ולהעניק לאחרים חיים בבית החולים שערי צדק בירושלים.

למרות הכאב העמוק, בני המשפחה בחרו לעשות צעד של נתינה ולהסכים לתרומת איבריו. לדבריהם, רוחו של אריאל היא שהובילה אותם להחלטה. בני המשפחה מסרו: "אריאל כל כך אהב לעשות טוב לאחרים, לתת ולפנק. במותו הוא השאיר לנו צוואה לא כתובה – להמשיך את הדרך בה חי. חיים של נתינה."

עוד באותו נושא האור ממשיך: קרנית עיניה של צאלה הושתלה בעיניו של ילד 10:32 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

טליה פרץ, מתאמת השתלות בשערי צדק, ציינה כי גם בתוך שברון הלב המשפחה בחרה להציל חיים. "לאריאל יש משפחה מדהימה שהצליחה, בתוך שברון הלב, לראות את האחר ולהציל חיים. זו זכות גדולה" כך לדבריה.

איבריו של אריאל הושתלו בארבעה מטופלים, בהם ילדים ומבוגרים:

כבד – בילד בן 6 בבית החולים שניידר

כליה – באישה בת 44 בבילינסו

כליה נוספת – בילד בן 9 ברמב"ם

מעי – בגבר בן 36 בבילינסון

אריאל – ילד אחד, חיים שלמים שנמשכים בזכותו. יהי זכרו ברוך.