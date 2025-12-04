ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ערך אמש כנס נשים, וניצל את ההזדמנות כדי לעקוץ את הממשלה הנוכחית.
בנט שיתף תמונות מהכנס, בהן נראית גם אישתו גילת ובנותיהם, וכתב: "אחד ההישגים שאני הכי גאה בהם, זה שבממשלה בראשותי היו הכי הרבה שרות ומנכ"ליות בתולדות מדינת ישראל".
בנט הדגיש כי זה "לא בגלל העדפה מתקנת אלא בזכות כישרון ובזכות האנרגיה הזו". לאחר מכן עקץ את ממשלת נתניהו וכתב: "בקואליציה הנוכחית "לא מצאו" אפילו אשה מנכ"לית אחת".
אשתו של בנט - מולטי מיליונים שביחד ג נ בו מהמדינה עשרות מיליונים להשבחת ביתם, וקנו על חשבוננו מידי חודש בעשרות אלפי שקלים אוכל גורמה!
בנט ואשתו - מאותו חומר!בזמן הקורונה אשתו של בנט נסעה באופן מוחצן עם ילדיה לנופש באירופה ושלחה למדינה תמונות- כשכל המדינה היתה מסוגרת במגפה!!
בנט, בו ג ד ונוכל - מתכוון לממשלתך עם רע"מ והמשותפת, שאיתן ו בעזרתן הקמת את ממשלתך הקודמת?? ואיתן ה ר ס ת את ביטחון המדינה מול כל אויביה!!
רוית
מי מינה את האשמים בטח השקמה באוקטובר . הרצי הלוי ,רונן בר , חליוואה, הפצרית ,והיועמשית ??? יא נוכל רק נזק עשית09:53 04.12.2025
רוית
שוב הסרוגים כיפה וכל אתרי הימין שמימין לימין מריצים את הנוכל? את מי מעניין מה אומר השקרן09:51 04.12.2025
יושר
נפתלי יקר גם לך יש חלק גדול במחדל של 7 לאוקטובר את הקול שלי לא תקבל ואני מקווה שעם ישראל לא טיפש10:31 04.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: יושר
עם ישראל לא טיפש ולכן לא יצביע למחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם אלא יצביע למחנה המשרתים! עם ישראל בצד של המילואימניקים!!!12:32 04.12.2025
לוי כהן
יקכל 1850 קולות10:00 04.12.2025
אשר
בנט הוא הפוליטיקאי הראשון מהציונות הדתית שהיה ראש ממשלה. הגיעה הזמן שהבוחרים הציונים-דתיים ייבחרו באיש משלהם לראש ממשלה. כעת בנט הוא הפוליטיקאי הראשון מהציונות הדתית שהוא ימין שבימין, שנמצא...
בנט הוא הפוליטיקאי הראשון מהציונות הדתית שהיה ראש ממשלה. הגיעה הזמן שהבוחרים הציונים-דתיים ייבחרו באיש משלהם לראש ממשלה. כעת בנט הוא הפוליטיקאי הראשון מהציונות הדתית שהוא ימין שבימין, שנמצא בעמדה שייבחר, להנהיג את המדינה. בסקרים, מאחורי בנט עומד רוב העם היהודי. רוב הבוחרים הימניים. רוב הבוחרים הציוניים.המשך 13:38 04.12.2025
יושר
שירי מנתניה
בתגובה ל: יושר
לוי כהן
