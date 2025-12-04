ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, ערך אמש כנס נשים, וניצל את ההזדמנות כדי לעקוץ את הממשלה הנוכחית.

בנט שיתף תמונות מהכנס, בהן נראית גם אישתו גילת ובנותיהם, וכתב: "אחד ההישגים שאני הכי גאה בהם, זה שבממשלה בראשותי היו הכי הרבה שרות ומנכ"ליות בתולדות מדינת ישראל".

בנט הדגיש כי זה "לא בגלל העדפה מתקנת אלא בזכות כישרון ובזכות האנרגיה הזו". לאחר מכן עקץ את ממשלת נתניהו וכתב: "בקואליציה הנוכחית "לא מצאו" אפילו אשה מנכ"לית אחת".