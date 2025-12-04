עיתונאית חדשות 12, דפנה ליאל, התראיינה אמש לתכנית 'אינטימי' בקשת 12, וחשפה פרטים רבים מחייה האישיים – דרך המגורים בדרום אפריקה, העשייה העיתונאית והרגעים בהם גברים גרמו לה לקפוא במקום.
ליאל סיפרה על הפערים המגדריים שחוותה בתור עיתונאית ממין נקבה בעולם הלא פשוט שנשלט על ידי רוב גברי: "אני חושבת שכל מיני דברים שלגבר היו עוברים ולא היו עושים לו כזה נזק – היו מאוד הרסניים עבור נשים. עד היום יש אנשים שמתחילים איתי שיחות ב'את לא מבינה כלום', הארוגנטיות קיימת עד היום. אגב, אני לא בטוחה שזה רק עניין מגדרי אלא הדרך שלהם להתמודד".
היא שיתפה כי אחד מהפרויקטים המיוחדים, הגדולים והזכורים ביותר שלה עסק בחשיפת הטרדות מיניות של חברות כנסת מהימין ומהשמאל. שם הסכימו ח"כיות כמו איילת נחמיאס ורבין ומירב בן ארי לחשוף את הסיפורים האישיים והכואבים שלהן.
"פנינו לכולן אבל דווקא אלה שהיו הכי פמיניסטיות ואלה שהכי ציפיתי שיתייצבו – לא רצו להתראיין", סיפרה על הפרויקט. ליאל שיתפה על החוויות האישיות שלה וסיפרה: "אני מקווה שכבר הגעתי לשלב בחיים שיודעים לא להתעסק איתי אבל כשהייתי צעירה זה היה – כמו כל אישה".
"היה לי חשוב בפרויקט הזה להגיד: 'אל תתביישי, זה קרה גם לשרות, חברות כנסת ועיתונאיות והן לא ידעו איך להגיב. רוב הסיכויים שאם זה יקרה לי היום אני כנראה לא אדע איך להגיב. זה תופס אותך ולוקח רגע למוח להתמודד עם זה. גם אני בעבר, כשמישהו שם אותי במקום לא נכון היו רגעים שקפאתי ולא ידעתי איך להתמודד, כמו כל אישה".
