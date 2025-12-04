היא שיתפה כי אחד מהפרויקטים המיוחדים, הגדולים והזכורים ביותר שלה עסק בחשיפת הטרדות מיניות של חברות כנסת מהימין ומהשמאל. שם הסכימו ח"כיות כמו איילת נחמיאס ורבין ומירב בן ארי לחשוף את הסיפורים האישיים והכואבים שלהן.

"פנינו לכולן אבל דווקא אלה שהיו הכי פמיניסטיות ואלה שהכי ציפיתי שיתייצבו – לא רצו להתראיין", סיפרה על הפרויקט. ליאל שיתפה על החוויות האישיות שלה וסיפרה: "אני מקווה שכבר הגעתי לשלב בחיים שיודעים לא להתעסק איתי אבל כשהייתי צעירה זה היה – כמו כל אישה".