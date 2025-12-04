חודש לאחר פיגוע הירי בגבעה, כוחות משטרה והמנהל האזרחי פינו לפנות בוקר שתי משפחות מגבעת מבשר שלום והרסו את בתיהן. במקביל הוטל צו שטח צבאי סגור לשנה

כוחות גדולים של משטרה והמנהל האזרחי הרסו לפנות בוקר (חמישי) מבנים בגבעת מבשר שלום שבשומרון ופינו מהם שתי משפחות המתגוררות במקום. הגבעה שוכנת סמוך לאביתר, ובשבועות האחרונים עלו באזור מתיחויות סביב אירועים ביטחוניים ועימותים בשטח.

לפי גורמי התושבים, צו שטח צבאי סגור הוטל על ידי אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט למשך שנה, במטרה למנוע שהייה אזרחית במקום. במנהל האזרחי ציינו כי הפעולה בוצעה מכוח סמכויות אכיפה נגד בנייה בלתי־חוקית.

הפעולה מגיעה כחודש לאחר פיגוע ירי שבו שני מחבלים מהכפר ביתא ירו לעבר תושבים בגבעה. לפי התיעוד שנמסר מתושבים, נורו למעלה מ־15 כדורים, ללא נפגעים. זמן קצר לאחר מכן התקיים באזור מסיק שבו השתתפו פעילי ארגון UAWC, המוגדר כארגון טרור בישראל, ובמהלכו נפצע רועה צאן.

הפינוי משתלב בגל פעולות אכיפה והרס ברחבי יהודה ושומרון בשבועות האחרונים. לפני כשבועיים נהרסו מבנים בצור משגבי, ובהמשך אותרו מבנים נוספים בגבעות קול מבשר וגור אריה בבנימין אשר נהרסו על ידי כוחות הביטחון.

יוסף עוז ישראלי, תושב הגבעה שפונה יחד עם משפחתו, תיאר את רגעי הכניסה של הכוחות: לדבריו, "מאות שוטרים הקיפו את המבנים ופרצו פנימה בתוך זמן קצר". הוא הוסיף כי המשפחות שפונו מתכוונות לשוב ולבנות את הבתים שהוסרו.