הלילה (בין רביעי לחמישי) התקבל דיווח דרמטי במנהל האזרחי על אזרח ישראלי שנצפה משוטט לבדו בתוך העיר קלקיליה, הנמצאת בגזרת חטיבת אפרים. עקב הסכנה הממשית לחייו של האזרח בשטח שנחשב לשטח A ואסור לכניסת ישראלים, החלה פעולת חילוץ מהירה.
עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור (מת"ק) אפרים במהירות כדי להעניק הגנה מיידית לאזרח שנמצא בסכנה. במקביל, פעלו הקצינים להעברתו הבטוחה לידי כוח צה"ל דרך ערוצי התיאום המבצעיים.
נכנס לשטח A כדי למצוא את רכבו
מתחקיר ראשוני שבוצע לאחר חילוצו, עולה תמונה מפתיעה: הישראלי נכנס לשטח העיר קלקיליה ברגל במטרה לאתר את רכבו הפרטי, שלטענתו נגנב מספר שעות קודם לכן.
לאחר שהאזרח אותר וחולץ על ידי קציני המנהל האזרחי, הוא הועבר להמשך טיפול וחקירה של משטרת ישראל.
במערכת הביטחון שבים ומדגישים בקריאה ברורה: הכניסה לשטחי A אסורה על פי חוק ומהווה סכנה מיידית לחיי אדם, במיוחד באזורים כמו קלקיליה.
