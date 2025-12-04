משלחת של כ־1,000 מנהיגי דת נוצרים מארצות הברית הגיעה לישראל לביקור תמיכה, במסגרתו פגשו את יוסי דגן בשומרון וקיבלו סקירה על האזור. דגן הודה להם על הגעתם וציין כי היא מהווה "הצהרת תמיכה משמעותית בעם ישראל"

משלחת של כ־1,000 מנהיגי פסטורים (מנהיגי דת נוצרים) מארצות הברית הגיעה לישראל במסגרת מהלך בינלאומי לחיזוק התמיכה במדינה. את היוזמה מוביל הפסטור מייק אוונס, בסיוע משרד החוץ ובשיתוף ארגון ידידי ישראל FOZ. מדובר באחת המשלחות הגדולות מסוגה שהגיעה לישראל בשנים האחרונות.

במהלך הביקור תגיע המשלחת לכנסת, לאתרים מרכזיים בירושלים וליישובים ביהודה ושומרון. מאה מבכירי המנהיגים צפויים להגיע למרפסת של המדינה בשומרון, שם יקבלו סקירה על חשיבות האזור מראש מועצת שומרון יוסי דגן.

עוד באותו נושא שר החוץ סער נפגש עם סגן ראש ממשלת אוקראינה; דנו גם על איראן 14:57 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

דגן אמר לחברי המשלחת כי "עצם עמידתכם לצד מדינת ישראל בימים אלו היא מתנה גדולה לעם היהודי". לדבריו, "הגעתכם היא הצהרת תמיכה אדירה בעם ישראל וביהודה ושומרון, ואתם מוכיחים לעולם שהאמת חזקה מן השקר". הוא הוסיף כי החיבור עם הקהילות הנוצריות "מבוסס על ערכים וצדק".

הביקור כולל גם אירועים מרכזיים: טקס פתיחה בהשתתפות יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ושגריר ארצות הברית מייק האקבי, מפגש בהר הרצל עם משפחות שכולות, תפילה משותפת במדרגות הכותל הדרומי וביקור במתחם הנובה שבו יקבלו שורדי השבי ואנשי הסברה את אות "הנני".

דגן הודה גם לשר החוץ גדעון סער על קידום המהלך וציין כי "המוני האזרחים שתפגשו בארצות הברית יקבלו דרככם תמונה אמיתית של ישראל, וזהו חיזוק שאין לו תחליף".

יחידת קשרי החוץ של מועצת שומרון עומדת מאחורי פעילות ההסברה והבאת המשלחות ופועלת לחיזוק הקשרים עם מחוקקים ומובילי דעת קהל ברחבי העולם. היחידה הקימה קבוצות ידידות לשומרון בפרלמנט האירופי ובקונגרס האמריקני וממשיכה להוביל משלחות ומפגשים שמטרתם לחשוף את המציאות בשטח ולחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית.