אחרי התקרית הקשה אמש ברצועת עזה – במהלכה שלושה לוחמי צה"ל נפצעו באורח קשה לאחר שמחבלי חמאס ירו לעברם טיל נ"ט – בצה"ל מזהים מגמה מדאיגה שהולכת וגוברת ברצועת עזה.
על פי הדיווח באתר 'וואלה', לוחמי צה"ל, ובהם צוות הקרב החטיבתי של גולני, ממשיכים בלחימה אינטנסיבית בלב רפיח, כשהם מתמודדים עם אתגרים טקטיים קיצוניים. קצינים שפועלים בגזרה מספרים כי המאפיינים העיקריים של הקרב כוללים סביבה עירונית צפופה, מבנים שקרסו והפכו לעיי חורבות, וכמובן – תשתית תת-קרקעית מסועפת.
בהקשר ההיסטורי של לחימה צבאית, המתאר העירוני ההרוס והצפוף ביותר הוא קרב סטאלינגרד האגדי (1942–1943) במלחמת העולם השנייה, הנחשב לאחד הקרבות העירוניים הקשים והקטלניים בהיסטוריה. נראה כי בכירי צה"ל מוצאים דמיון מדאיג בין הקרבות אז לאלו שמתנהלים כעת בדרום הרצועה.
מפקד שטח בכיר שלחם בגזרת רפיח נגד מחבלי חמאס הסביר עד כמה היקף ההרס העצום של המבנים משנה את כללי המשחק: "במבנה רגיל יש לנו חלונות, כניסה, פתחים וגגות, אבל במבנה הרוס, לא ברור מהיכן המחבלים יכולים לצאת. זה יכול לקרות מכל חלל, מכל כיוון. זה מבטל כל היגיון צבאי שלמדנו".
מחבלי חמאס מנצלים את ההליכה לצד או בלב ההריסות כדי להסתתר ביעילות מפני תצפיות הקרקע ולהקשות משמעותית על כלי הטיס שמסיירים במרחב.
בנוסף לאתגר שמעל הקרקע, קיים האתגר התת-קרקעי: רשת מנהרות רחבה ומסועפת המשמשת את חמאס. השילוב הקטלני של הריסות ומנהרות מאפשר למחבלים לנוע במהירות ובתחכום מאזור לאזור, מה שיצר אתגר נוסף המכונה "חיות זמן מטרה".
הזמן שחולף מרגע איתור מחבל ועד לרגע שבו ניתן "לסגור מעגל" ולתקוף אותו (מהקרקע או מהאוויר), התקצר באופן דרסטי. המחבל מופיע ונעלם במהירות הבזק אל תוך ההריסות או המנהרות. ככל שהיקף ההרס גדול יותר, האתגר הופך למורכב יותר.
לראשונה בהקשר צבאי קלאסי, לוחמי צה"ל מבצעים במרחב רפיח מצור. מדובר במשימה מורכבת במיוחד: האזור אמור להיות נטול אזרחים לא מעורבים בטרור, ואין בו קווי אספקת מזון או מים סדירים. למרות המורכבות, צה"ל מוכיח שהוא עדיין לומד ומיישם טכניקות צבאיות קלאסיות בעידן המודרני, בזמן שחמאס מנגד מוכיח את יכולתו לאתגר את הכוחות גם בתנאים קשים.
על פי ההערכות, למרות הלחימה הממושכת, מסתתרים בשטח רפיח עדיין למעלה מעשרים מחבלים, המשתמשים בכישרון בשילוב של מרחב תת-קרקעי ומבנים הרוסים כמחסה.
בני
להפציץ מהאוויר ולהפוך הכל לאבק.. בשום פנים לא להכניס לשם חיילים לפני כן09:39 04.12.2025
