בתגובה למתקפת המחבלים ברפיח, צה"ל החל בגל תקיפות באזור חאן יונס. הפלסטינים מחבלים על 5 מחבלים הרוגים באזור האוהלים בעיר

התגובה לתקרית ברפיח. צה"ל החל בגל תקיפות מהאוויר באזור חאן יונס, לפי דיווחים פלסטינים לפחות 5 מחבלים נהרגו בתקיפות.

לפי הדיווחים, כלי טיס, ייתכן ומדובר בכטמ"מים של צה"ל שיגרו פצצות לעבר שכונת האוהלים בחאן יונס, מעבר לקו הצהוב. הירי שכוון ככל הנראה למחבלים בכירים בחמאס, הביא להרוגים, בשלב זה עדיין לא ידועה זהותם.

דובר צה"ל מסר: "בתגובה להפרת הסכם הפסקת האש: צה"ל ושב״כ תקפו מחבל בארגון הטרור חמאס". לפי דיווחים ערביים, ייתכן ומדובר בבכיר בחטיבת רפיח.

התגובה הישראלית מגיעה לאחר ההיתקלות ברפיח, בה לפחות שלושה מחבלים תקפו כוח של סיירת גולני והביאו לפציעתם של 5 לוחמים, בהם אחד במצב קשה ועוד 3 במצב בינוני.

מוקדם יותר הערב, התייחס ראש הממשלה נתניהו לתקרית הקשה ברפיח, בה מחבלי חמאס הפרו ביד גסה את הפסקת האש, תקפו את כוחות צה"ל ופצעו מספר לוחמים. ראש הממשלה התחייב לא להבליג על האירוע והבטיח כי ישראל "תגיב בהתאם".

"ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש ומבצע פעולות טרור נגד כוחותינו. המדיניות שלנו ברורה: ישראל לא תסבול פגיעה בחיילי צה״ל ותגיב בהתאם".