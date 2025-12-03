ארג'ון אריגאיסי ההודי ניצח את בן ארצו וישי אנאנד וזכה בתחרות העילית בהשתתפות כמה מהשחמטאים הטובים בעולם, באירוע הספורט הראשון בישראל מאז פרוץ חרבות ברזל

יש אלוף שחמט בירושלים. ארג'ון אריגאיסי מהודו – הוא הזוכה הגדול באליפות מאסטרס ירושלים הבינלאומי בשח מהיר, מהתחרויות המרשימות והאיכותיות שנערכו בישראל אי פעם ובהשתתפות השחמטאים הטובים והמפורסמים בעולם.

האליפות בירושלים, שהתפרסה על פני ארבעה ימים, הייתה מאירועי השחמט המרשימים שנערכו בישראל והיא אליפות הספורט הראשונה שמתקיימת בישראל מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'.

אריגאיסי המדורג חמישי בעולם, זכה כאמור בבכורה לאחר יום דרמטי, לאחר שהעפיל לגמר הגדול מול וישוואנתן (וישי) אנאנד ההודי שזכה חמש פעמים בתואר אלוף העולם ונחשב לאחד השחקנים הטובים בכל הזמנים. השניים ניגשו ל-2 משחקי ראש בראש שהסתיימו בתיקו. על פי החוקה, במידה ונרשם תיקו, השניים עוברים לקרב של 2 משחקי בליץ'. בראשון ניצח אריגאיסי והשני הסתיים בתיקו דרמטי שנתן את האות לחגיגות.

מאות חובבי שחמט הגיעו לצפות בדו הקרב במוזיאון הסבלנות בירושלים שאירח את התחרות, ולמעלה 875,000 צופים באון ליין מכל רחבי העולם, המנצח גרף כספי של 55,000 דולרים. בסך הכל חולקו למשתתפים פרסי שיא של 170,000 דולר כאשר 26,000 דולרים מתוכם חולקו לשחמטאים ישראלים.

התחרות היוקרתית הפגישה בין 12 מטובי השחמטאים בעולם ובהם יאן נפומניאשצ'י , המדורג שלישי בעולם בשח מהיר ומי שנחשב לאחד השחקנים היהודיים הטובים על הגלובוס. כמו גם חמישה משחקני נבחרת ישראל, בהם מקסים רודשטיין ויהלי סוקולובסקי ממועדון ראשל"צ, אורי קובו ממועדון באר-שבע, ואביטל בורוחובסקי ועידו גורשטיין ממועדון כפ"ס.

התחרות נעלה שבוע אדיר לשחמט הישראלי, שאירח פה שתי תחרויות גדולות. הראשונה – אליפות ירושלים הפתוחה – שהסתיימה ביום חמישי האחרון, איגדה בתוכה מעל ל-450 משתתפים מ-39 מדינות והייתה לאירוע הספורט הראשון בישראל מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל".

יו"ר איגוד השחמט בישראל, ד"ר צביקה ברקאי , אמר: "שבוע של דרמות גדולות באליפות גדולה הגיע לסיומו. אליפות מאסטרס ירושלים היא רגע שיא עבור השחמט הישראלי. להביא לכאן את טובי השחקנים בעולם ולהציג תחרות ברמה כזו – זה מימוש חזון שאנו עובדים עליו שנים. עבורנו, זו לא רק תחרות, אלא חגיגה בינלאומית שמחברת בין מצוינות, תרבות וערכים של סובלנות ואחדות ומסייעת לתדמית ישראל בכל העולם".