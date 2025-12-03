ילד בן 10 חולץ במצב אנוש משריפת דירה בשכונת רמות בירושלים.
מדוברות כיבוי והצלה נמסר: "בשעה האחרונה התקבל במוקד 102 דיווח על שריפה בדירה בקומה מינוס 2 בבניין בן 7 קומות ברחוב סולם יעקב בשכונת רמות.
צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב האומה הוזנקו למקום ופועלים לכיבוי השריפה ומניעת התפשטותה.
לוחמי האש איתרו ילד בן 10 כשהוא ללא הכרה, חילצו אותו מהדירה הבוערת והעבירו אותו לצוותי הרפואה להמשך טיפול רפואי".
מאיחוד הצלה נמסר: אמבולנס איחוד הצלה מפנה מהזירה תוך כדי פעולות החייאה ילד כבן 10 שחולץ ע"י צוותי כיבוי מהדירה כשהוא במצב אנוש ללא דופק ונשימה.
