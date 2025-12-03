הפגנות סוערות בביירות: שעות לאחר שיחות ראשוניות בין ישראל ללבנון, אלפי תומכי חיזבאללה יצאו לרחובות הדאחייה

לאחר שלבנון וישראל נפגשו היום בקו הגבול, לשיחות ראשוניות על שיתופי פעולה בין שתי המדינות, תומכי חיזבאללה פתחו בהפגנה נגד השיחות ונגד שיתופי הפעולה בין המדינות.

אנשי חיזבאללה ממלאים את הדאחייה ורחובות ביירות, לאחר ההודעה על שיחה ראשונית ברוח טובה בין ישראל ולבנון. אנשי ותומכי ארגון הטרור יצאו לרחובות, חמושים בדגלי הארגון ובתמונות של נסראללה, קראו קריאות נגד שיתוף הפעולה ויצאו לכבישים בשיירות.

האירוע התרחש בדאחייה – המעוז המרכזי של חיזבאללה בביירות – אך גל המחאה התפשט במהירות גם לרחובות סמוכים ולשכונות מזרח העיר. בכירים בארגון חיזבאללה טרם פרסמו הודעה רשמית, אך פעילים בשטח טוענים כי כל ניסיון להתקרבות בין לבנון לישראל "ייתקל בהתנגדות עממית חריפה".