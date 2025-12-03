לאחר שמחבלי חמאס הפרו את הפסקת האש, ביצעו מארב לכוחות צה"ל ופצעו חמישה לוחמים, נתניהו מבטיח להגיב

ראש הממשלה נתניהו התייחס לראשונה לתקרית הקשה ברפיח, בה מחבלי חמאס הפרו ביד גסה את הפסקת האש, תקפו את כוחות צה"ל ופצעו מספר לוחמים. ראש הממשלה התחייב לא להבליג על האירוע והבטיח כי ישראל "תגיב בהתאם".

אחרי האירוע הקשה בדרום הרצועה, בו מחבלי חמאס הפרו את הפסקת האש, וביצעו מארב וירי כנגד כוחות צה"ל, ראש הממשלה פרסם תגובה ראשונה לאירוע.

ראשית, הביע נתניהו את תמיכתו בלוחמים, ואיחולי החלמה לפצועים: "אני שולח איחולי החלמה מהירה ללוחמינו הגיבורים שנפצעו היום בהיתקלות ברפיח".

עוד באותו נושא טריק של נתניהו? הצהרת ראש הממשלה בוטלה ברגע האחרון 20:17 | יאיר אמר 9 1 😢

ומיד פנה לתקוף את ארגון הטרור חמאס: "ארגון הטרור חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש ומבצע פעולות טרור נגד כוחותינו".

ולבסוף, התחייב ראש הממשלה כי ישראל לא תשתוק כנגד ההפרה הגסה: "המדיניות שלנו ברורה: ישראל לא תסבול פגיעה בחיילי צה״ל ותגיב בהתאם".