לבנון וישראל קיימו פגישה מיוחדת מוקדם יותר היום, תחת הנחיה אמריקאית. ישראל דרשה את פירוק חיזבאללה, הצדדים הסכימו לקדם שיתופים כלכליים

אחרי שמוקדם יותר חשף ראש הממשלה נתניהו כי שלח גורמים בכירים לפגישות בגבול לבנון, עם מקבילים ממדינת הארזים. לשכת ראש הממשלה מוסרת כי הפגישה התקיימה ברוח טובה, וכי ישראל ולבנון צפויות לפעול בשיתוף פעולה לקידום רעיונות לפעילות כלכלית משותפת.

צוותים ישראלים ולבנוניים נפגשו מוקדם יותר היום במרחב נקורה, בקו הגבול בין שתי המדינות. הפגישות התקיימו בשיתוף אמריקאי. מטעם ישראל נשלח סגן ראש אגף למדיניות חוץ במל״ל.

בפגישה השתתפו יועצת נשיא ארה״ב לסוגיית לבנון, מורגן אורטגוס. יחד עם נציגים לבנונים.

הפגישה, על פי לשכת ראש הממשלה, התקיימה ברוח טובה וסוכם בין הצדדים כי יקודמו רעיונות לשיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון.

חסר תקדים: נתניהו מקדם שיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ללבנון

מעבר לכך, בנושאי ביטחון, הבהירה ישראל את דרישתה לפירוק חיזבאללה מנשקו, ללא קשר לכל שיתוף פעולה כלכלי בין המדינות.

הצדדים צפויים לקיים פגישות נוספות בעתיד, למען קידום שיתוף הפעולה.